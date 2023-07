Alcedo llega cecido al Mirandés hasta 2024

Juan María Alcedo, de 22 años, reforzará la zaga del Mirandés tras ser cedido por el Albacete, su club de procedencia, durante una temporada, han informado este lunes fuentes del club burgalés.

Alcedo disputó esta pasada campaña veintitrés partidos y marcó un gol con el Albacete, equipo que jugó la fase de ascenso a primera división y fue apeado por el Levante en la primera eliminatoria.

Formado en las categorías inferiores del Sevilla, es el séptimo fichaje del Mirandés y su posición habitual es la de lateral izquierdo, con recorrido en posiciones de ataque y capacidad de recuperación, según las mismas fuentes.

Pulido renueva con el Huesca hasta 2026

Jorge Pulido (Castillo de Bayuela, 1991), capitán del Huesca, ha ampliado su contrato con el club oscense tres años más, hasta junio de 2026, según informa el conjunto altoaragonés.

"Pulido seguirá siendo emblema del equipo, del que se ha convertido pieza indispensable desde que llegara en 2017, habiendo participado de los dos ascensos del equipo a Primera división. En total, a sus 32 años, acumula 208 partidos con la camiseta del Huesca", destacan desde el conjunto aragonés.

Igualmente el club resalta que en la campaña recién finalizada ha participado en 38 encuentros, reafirmándose "como líder de la defensa azulgrana". "Primer capitán del equipo desde la temporada 2019/2020, su entrega ha sido patente desde que llegara al equipo en el verano de 2017, procedente del Sint-Truiden belga", añaden.

"Me siento muy a gusto en Huesca y siempre me he identificado con los valores de este club. La predisposición ha sido total y ojalá pudiera acabar mi carrera aquí", ha afirmado Jorge Pulido.

Vicente Iborra se despide del Levante

Vicente Iborra ha anunciado en una carta que no seguirá la próxima temporada en el Levante: "Ha sido un honor volver a reencontrarnos". El futbolista de Moncada tiene contrato en vigor con el Villarreal, pero está a la espera de resolver su futuro.

?????? pic.twitter.com/0ZGPiXYMZA — Vicente Iborra de la Fuente (@Iborra_Vicente) July 10, 2023

Iborra llegó cedido una temporada procedente del Villarreal, que ha pagado la mayor parte de su salario de 3,5 millones de euros durante su préstamo en Valencia. "Quiero agradecer a cada trabajador, compañeros y cuerpo técnico por haber aguantado mis exigencias, en el día a día, sé que no he sido fácil pero siempre he tratado de hacerlo por un bien común".