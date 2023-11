Los errores defensivos condenan al Elche contra el Espanyol

El Espanyol ganó al Elche en el Stage Front Stadium gracias a los goles de Martin Braithwaite en el 14 y en el 22 de la primera parte, un doblete en ocho minutos que tumbó a un rival que, sin hacer mal encuentro, no tuvo la efectividad del cuadro blanquiazul.



El duelo era clave para el Espanyol, inmerso en su peor racha de resultados de la temporada y el danés dio tranquilidad a los suyos pronto. En el minuto 14, el atacante remató de cabeza una asistencia de Brian Oliván y encaró el pulso frente al cuadro ilicitano, que empezó con buenas sensaciones el partido.





Cuando pasaban pocos segundos del minuto 21, y mientras la grada recordaba al eterno capitán Dani Jarque, Braithwaite, sin oposición de la defensa, firmó un cañonazo tras recibir un centro desde la banda derecha de Edu Expósito. El segundo tanto del punta condicionó el encuentro a favor del anfitrión.



El trabajo previo del Elche se había derrumbado en ocho minutos gracias a la tremenda efectividad periquita. Pese a que el conjunto visitante se mostró ligeramente más incisivo cerca del área rival, los catalanes controlaron el choque para evitar sorpresas. Sin correr excesivos riesgos y con solidez defensiva.



Hubo ocasiones para ambos conjuntos. Diego González y Óscar Plano lo intentaron por parte del Elche y Jofre, Braithwaite y Edu Expósito buscaron el tercero, pero el marcador no se movió. Los de Beccacece se fueron al descanso dos goles por detrás ante un rival con una mejor puntería.

En la reanudación, el Espanyol dejó claro que no iba a especular con su ventaja. Expósito, desde la frontal, obligó a lucirse a San Román a los pocos minutos. El Elche estaba obligado a mirar hacia delante y buscó la meta de Pacheco, aunque sin pólvora en sus acercamientos.



En un pulso tenso y sin dueño ni ocasiones claras, Mourad tuvo una de las mejores oportunidades. El delantero inquietó a la zaga con un remate de cabeza desviado en el minuto 70, tras un centro de Gaspar, prácticamente solo ante Pacheco. Había igualdad sin estridencias sobre el verde, pero no en el luminoso.



Keita Baldé animó el choque en el tramo final. El atacante mandó al poste el balón después de una asistencia de Salvi. Gaspar, por parte del Elche, estuvo cerca de firmar el 2-1 en la siguiente acción. Tampoco estuvo acertado Borja Garcés en el descuento, cuyo cabezazo mandó a saque de esquina Pacheco.





Muchos de los alicientes del partido en el Stage Front Stadium se concentraron en estos compases finales, aunque ninguno de los dos equipos pudo mover el marcador. Seguía valiendo el doblete de Braithwaite para que el Espanyol rompiera su mala racha y firmar un triunfo casi un mes después.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - Espanyol: Pacheco; Omar El Hilali (Óscar Gil, min.84), Calero, Cabrera, Oliván; Jofre Carreras (Salvi, min.69), Gragera, Aguado, Edu Expósito; Pere Milla (Keita Baldé, min.84) y Braithwaite (Sergi Gómez, min.89).

0 - Elche: San Román; Josan, Gaspar, Diego González, Clerc; Nico Fernández (Castro, min.64), Raúl Guti (Lautaro Blanco, min.54), Febas, Tete (Adam, min.84); Mourad (Fidel, min.84) y Plano (Borja Garcés, min.64).

Goles: 1-0, min.14: Braithwaite; 2-0, min.22: Braithwaite.

Árbitro: Moreno Aragón (comité madrileño). Amonestó a Calero (min.3), Cabrera (min.35), Josan (min.63), Clerc (min.72),

Incidencias: partido correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Stage Front Stadium ante 19.617 espectadores.