El Huesca se lleva del derbi de Aragón y La Romareda señala a Fran Escribá

El Huesca echó sal este sábado en la herida abierta del Real Zaragoza, que suma ya siete jornadas sin conocer la victoria, al vencer por 0-2 en el duelo aragonés de la decimosexta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de La Romareda.



El partido llegaba a la capital aragonesa con el picante añadido por la situación de ambas escuadras; los locales buscaban romper su mala racha en casa, donde no conocen la victoria desde el 3 de septiembre, mientras que los visitantes trataban de salir del pozo de la clasificación.





El Zaragoza, además, arribaba al encuentro tras sufrir el martes una dolorosa derrota en la Copa del Rey ante el Azteneta, equipo de Tercera División que pintó la cara a los blanquillos y que alimentó la amenaza sobre Fran Escribá.



Para revertir esta situación, el técnico dio una nueva vuelta al once titular respecto al anterior duelo liguero, dando paso de inicio a Enrich, Bermejo y Mouriño y sentando en el banquillo a Maikel Mesa y a Manu Vallejo, mientras que Francés no fue convocado por estar concentrado con la selección Sub-21.



En cuanto al Huesca, Antonio Hidalgo llegó al estadio municipal con idéntico once que en la anterior jornada y las bajas de Rubén Pulido por lesión, Alex Balboa, convocado por Guinea Ecuatorial, y Kanté, por molestias físicas.Empezó el encuentro con las gradas llenas y un tímido dominio local que no se traducía en peligro a la hora de acercarse al área de los oscenses, que se encontraban cómodos aguantando al rival.



Un mal remate de cabeza de Mier en el minuto 2, otro de Azón, muy centrado, en el 6, y un disparo desde fuera del área del Lecoueche que se fue lejos resultaron las primeras incursiones de ambas escuadras.

Sin embargo, la continuación de un córner botado por Sielva propició la jugada que abrió el marcador en el minuto 15, después de que Javi Martínez pusiera un centro con rosca al corazón del área que cabeceó muy cerca de la portería Obeng.



El 1-0 sentó bien a los visitantes, que veían cómo su plan se cumplía aguantando a un Zaragoza que lo intentaba pero que no generaba apenas peligro.

Más lo hacían los jugadores del Huesca, sobre todo, con un disparo con mucho veneno de Joaquín que se fue por muy poco en el minuto 28 y con el contragolpe que detuvo muy cerca del área Mouriño con una falta sobre el mismo Joaquín, que el colegiado castigó con amarilla. Mouriño, de nuevo, fue protagonista en el minuto 44 por salvar un pase de la muerte de Mier a Obeng, después de otra peligrosa contra del cuadro altoaragonés.

El segundo tiempo mantuvo en su inicio la misma tónica, con un Zaragoza que dominaba el balón sin generar apenas peligro y un Huesca que aguantaba cómodo el marcador. Sin embargo, los locales empezaron a inquietar en el área rival, sobre todo, con un pase en el minuto 51 de Francho tras una buena combinación con Enrich que cortó Pulido cuando ya estaba Azón preparado para rematar.





Ante ello, los visitantes dieron la réplica cuatro minutos después con un potente disparo de Juanjo Nieto que pegó en el lateral de la portería defendida por Rebollo. En este punto, ambas escuadras introdujeron cambios, primero, en el 58, el Zaragoza, al sustituir a Borge, Valera y Enrich por Gámez, Vallejo y Mesa y, en el 62, el Huesca, que sustituyó a Javi Martínez, amonestado, por Hashimoto.



Precisamente, fue justo antes de la entrada del japonés cuando los blanquillos tuvieron una de sus ocasiones más claras, cuando Azón remató de cabeza un centro de Leoueche al segundo palo que se fue por centímetros. Pero fue el Huesca el que golpeó de nuevo, en el 71, con un zurdazo de Juanjo Nieto desde la frontal del área que se fue a la escuadra de la portería, lejos del alcance del meta zaragocista.



Tras el gol, el partido se calentó dentro y fuera del campo, incluyendo lanzamientos de objetos al césped desde la grada y con la expulsión de Lluís López, que protestó desde el banquillo. El duelo estaba donde quería el Huesca, con una cómoda ventaja de dos tantos, y el conjunto maño intentaba con intensidad pero sin éxito reducir la diferencia en el marcador.



Con este guion el partido enfiló sus últimos minutos sin que cambiara la suerte de los locales, que ven cómo el Huesca agrava su crisis y deja muy tocado a Escribá, mientras los visitantes suman tres importantes puntos para alejarse de la parte baja de la tabla.

FICHA DEL PARTIDO:

0 – Real Zaragoza: Rebollo; Borge (Gámez, min. 58), Mouriño, Jair, Lecoeuche; Germán Valera (Maikel Mesa, min. 58), Francho, Jaume Grau (Aguado, min. 77), Bermejo (Pau Sans, min. 77); Iván Azón y Sergi Enrich (Manu Vallejo, min 58).

2 – SD Huesca: Alvaro Fernández; Gerard Valentín (Iván Martos, min. 93), Nieto, Blasco, Jorge Pulido, Loureiro; Sielva (Kortajarena, min. 87), Javi Mier (Vilarrasa, min. 86), Javi Martínez (Hashimoto, min. 63), Joaquín (Hugo Vallejo, min. 86); y Obeng.

Goles: 0-1, M.15: Obeng; 0-2, M.71: Juajo Nieto.

Árbitro: Jon Ander González Esteban (Comité vasco). Mostró cartulina amarilla a Mouriño (m.36) y Bermejo (m. 73) del Real Zaragoza y a Javi Martínez (m.12), Loureiro (m.47) y Gerard Valentín (m. 81) de la SD Huesca, mientras que castigó con cartulina roja a Lluís López (m. 77) del Real Zaragoza.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio municipal de La Romareda ante 28.667 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador Raphael Dwamena y el extécnico de la Ciudad Deportiva Vicente Mayoral.