El Espanyol resiste con diez jugadores contra el Zaragoza

El Espanyol y el Zaragoza empataron a un gol en un partido que concentró toda la emoción en la segunda mitad, que comenzó con un tanto de Edu Expósito en el minuto 54, siguió con la expulsión de Calero en el 57 y se reactivó con el empate definitivo de Vallejo en el 73.



La tarjeta roja cambió el escenario para el anfitrión, que buscaba el triunfo después de su última derrota liguera frente al Oviedo (2-0). Es un punto agridulce para los periquitos. El cuadro visitante sumó, por segunda semana consecutiva, en uno de los campos más complejos de la categoría.





La primera parte transcurrió sin sobresaltos. Ambos conjuntos se tantearon, sin riesgos y también sin acercamientos claros más allá de tiros lejanos, imprecisos y centros sin un rematador afinado. El primer tiro del Espanyol con cierto peligro llegó a la media hora, obra de Edu Expósito desde fuera del área.



El Zaragoza no tenía excesivos problemas para desmontar el ataque blanquiazul, pese a que tampoco brillaba en tareas ofensivas. En el minuto 40, un centro envenenado de Vallejo desde la derecha inquietó al Stage Front Stadium. El balón salió directamente por la línea de fondo.



Los dos equipos no querían sorpresas: sólidos en la contención y sin estridencias en ataque hasta el final de los primeros 45 minutos que merecían el empate a cero. Parecía que todo el picante estaba reservado para la reanudación. La segunda parte comenzó fuerte.

?? FINAL. Se’ns escapa la victòria, però ho hem lluitat fins l'últim minut. Gràcies pel suport, afició! ????#EspanyolRealZaragoza#RCDEpic.twitter.com/U3k3Uw0gCM — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) December 8, 2023

Ramis dio entrada a El Hilali, Pol Lozano y Pere Milla. El técnico local quería agitar el choque y lo logró rápido. En el minuto 54, Edu Expósito remató de cabeza un centro de Brian Oliván y adelantó al Espanyol en el marcador. Pere Milla pudo firmar el segundo en la siguiente acción tras un desliz defensivo rival.



Cuando el encuentro adquiría tono blanquiazul, el anfitrión bajó de golpe: tarjeta roja, muy protestada, para Fernando Calero en el minuto 57 al intentar disputar un balón. El Zaragoza, pese a estar por detrás en el marcador, tenía una oportunidad de oro para intentar recomponerse del varapalo.



El Espanyol agotó sus cambios para reforzar las costuras del equipo: entraron Kedi Bare y Sergi Gómez en el minuto 62. Los de Julio Velázquez, de forma paulatina, enseñaron más los dientes y pisaron con mayor autoridad los dominios del portero Pacheco ante un rival más atenazado.



El guion se reescribió. Fue Vallejo, recién entrado al terreno de juego, el que recogió el premio a la insistencia visitante. Fran Gámez asistió con precisión a su compañero, desarbolando el entramado defensivo periquito, y éste firmó el empate a uno que reiniciaba el choque en el minuto 73.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los nervios se instalaron en el Stage Front Stadium. El cuadro maño, con uno más, llegaba más y con mayor claridad. En el minuto 83, Sergi Enrich acarició el segundo al mandar el balón a un poste y Bermejo examinó los reflejos del meta en el rechace. El Espanyol, pese a todo, no renunciaba al triunfo.



Los siete minutos de añadido fueron tensos, con el Zaragoza tanteando la fortaleza del área local a base de centros y los catalanes creando peligro en las contras.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Espanyol: Pacheco; Óscar Gil (El Hilali, min.46), Calero, Cabrera, Brian Oliván; Edu Expósito (Sergi Gómez, min.62), Aguado (Bare, min.62), Gragera (Pol Lozano, min.46), Jofre Carreras (Milla, min.46); Braithwaite y Puado.

1 - Zaragoza: Dani Rebollo; Fran Gámez, Mouriño, Jair (Sergi Enrich, min.69), Francés; Toni Moya, Marc Aguado (Jaume, min.87), Franco; Valera, Maikel Mesa (Bermejo, min.69) y Mollejo (Vallejo, min.72).

Goles: 1-0, min.54: Edu Expósito; 1-1, min.73: Vallejo.

Árbitro: Arcediano Monescillo (comité castellano-manchego). Expulsó con roja directa a Calero (min.57). Amonestó a Óscar Gil (min.27), Pol Lozano (min.52), Jair (min.61), Marc Aguado (min.86) y Toni Moya (min.96).

Incidencias: partido correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Stage Front Stadium ante 21.993 espectadores.