Cris Montes, jugador del C.D. Eldense, tiene una oferta del Deportivo de La Coruña, pero la postura del equipo azulgrana es muy clara. Tasa al jugador en 400.000 euros y por menos de esa cifra no va a negociar con el equipo coruñés. Además, le pone este viernes como fecha límite para resolver la situación, si no llega la oferta en ese plazo, el jugador seguirá en Elda. El futbolista está forzando su marcha y ya acumula tres entrenamientos sin ejercitarse con sus compañeros y su actitud ha molestado mucho en el C. D. Eldense.