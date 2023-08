Xavi: “A pesar de la baja de Pedri, la idea no cambiará mucho”

Acerca del próximo choque liguero ante el Villarreal

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este sábado en la previa del partido contra el Villarreal que, a pesar de la baja de Pedri por una lesión en el recto anterior del muslo derecho, “la idea no cambiará mucho” en La Cerámica.

“Son situaciones que nos dan pena, porque Pedri es un chico que se cuida y que ha hecho un trabajo extraordinario este verano para ganar masa muscular”, lamentó el técnico catalán, quien dijo desconocer “cuál es el motivo principal de la lesión”.

Aseguró el técnico de Terrassa que, con el fichaje de Gündogan, así como como la participación de jugadores como Fermín, Sergi Roberto, Gavi, De Jong u Oriol Romeu, “hay alternativas”, e incluso abrió la puerta al canterano Marc Casadó, del que dijo que “seguramente” viajará a Villarreal.

Preguntado sobre la situación de Abde y Ferran Torres, ambos con ganas de tener más minutos, el egarense apuntó que “los jugadores deben entender que ya no importa tanto ser titular o suplente, sobre todo de medio campo a arriba” y destacó que el partido contra el Cádiz “se ganó con los cinco que salieron del banquillo”.

Xavi confirmó que contará con Alejandro Balde, que tuvo unas molestias en una de las últimas sesiones de entrenamiento.

“En principio estará disponible, no hay lesión ni problema para que pueda estar”, avanzó el entrenador del Barcelona, que contará con los dos laterales izquierdos del equipo ya que, hoy mismo, el club ha inscrito a Marcos Alonso, que también estará disponible contra el Villarreal.

Indicó Xavi que, ante el equipo castellonense, el equipo deberá trabajar para “sacarles la pelota, presionar su línea defensiva y recuperar balones a campo contrario”, y añadió que, por esa razón, la clave es “tener el balón”.

No quiso volver a entrar en polémicas arbitrales, aunque propuso la posibilidad de que, ahora que se han abierto las conversaciones en los vestuarios, también puedan hacerlo las de los árbitros.

“Me gustaría escucharlas para que la gente vea lo que ocurre y que realmente pitan lo que ven”, concluyó.

Sobre el caso Rubiales

En la rueda de prensa previa al partido del Villarreal, el entrenador de Terrassa opinó por vez primera sobre el beso en la boca que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, dio a Hermoso en la celebración del Mundial femenino.

"Me gustaría dar mi opinión sobre la situación de la Federación y las jugadoras. En primer lugar, quiero dar todo mi apoyo incondicional a Jenni y a las jugadoras de fútbol femenino por lo que están viviendo", dijo Xavi antes del turno de preguntas.

Y continuó: "En segundo lugar, quiero condenar la conducta del presidente de la Federación, que me parece inaceptable".

Asimismo, dijo sentir "pena y tristeza" por el hecho de que no se destaque el triunfo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y "que se hable de la conducta intolerable" de Rubiales.





Las declaraciones de Xavi llegan un día después de que el club azulgrana emitiera un comunicado en el que condenó los actos de Rubiales pero no pidió su dimisión.

En el turno de preguntas, el técnico azulgrana también eludió pedir la renuncia de Rubiales: "Aquí ya no entro. He dado mi opinión. He sido claro y contundente".

Y, cuando se repetían las preguntas sobre Rubiales, Xavi volvió a pedir que se destacara el Mundial conseguido por las jugadoras el pasado domingo en Sídney.

"La pena es que no hablemos de Alexia, Aitana, Cata Coll o sus barreras para ser campeonas del mundo. Vamos a tratar de unir, soy una persona de consenso. Y me gusta hablar de fútbol y lo bien que lo han hecho", zanjó.