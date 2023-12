Xavi: "Las palabras de Simeone hacia Joao Félix son un palo"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha adelantado que el portero Marc-André Ter Stegen no estará disponible para el partido de este domingo ante el Atlético de Madrid, un rival que está "en un buen momento de forma", y ha reconocido que las palabras de Simeone sobre Joao Félix son "un palo".

Las palabras de Simeone son un palo. "Claro que son un palo, pero aquí yo te hablo de lo que veo. No me incumbe. El Joao que veo desde el primer día es feliz, trabajador, dinámico, que se ha adaptado bien al grupo, al que la gente quiere, bromista... No tengo ninguna queja", declaró en rueda de prensa.

?? Xavi: "Ter Stegen se ha probado y tiene molestias. Está descartado para mañana. Está triste por no poder jugar, porque es uno de los capitanes y tiene una implicación enorme. Veremos la semana que viene" pic.twitter.com/8HuUtKs5LJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 2, 2023

En este sentido, cree que las declaraciones del 'Cholo' le deben "servir de motivación". "Le pasó el día del Oporto, que él es del Benfica, le motivó y nos ayudó a conseguir ese resultado tan importante en 'Champions'. Tiene que ser una motivación para él el hecho de jugar contra su exequipo. Está muy motivado, feliz, nos está aportando mucho, está implicado, está siendo constante... Estoy encantado con su rendimiento y con cómo se ha adaptado al grupo", apuntó.

Sin embargo, no quiso opinar sobre el pasado de Antoine Griezmann en el Barça. "No estuve con Griezmann y no puedo dar mi opinión, pero lo que sí puedo decir es que está en un momento extraordinario. Es un futbolista muy capacitado, se le ve feliz, disfrutando de su fútbol, y marcando muchas diferencias en el Atlético. Habrá que estar pendiente. Trabaja mucho para el equipo, me parece un gran futbolista", expuso.

Además, reconoció que habló con Álvaro Morata para tantearle sobre una posible incorporación a su equipo. "Hablé con él, directamente. Tuvimos una conversación. Hubo la posibilidad de que pudiese venir al Barça. Es un futbolista muy interesante: ataca espacios, está en un buen momento de forma, trabaja para el equipo, es generoso... Es un futbolista que me gusta. Mañana la delantera será muy buena. Morata y Griezmann son dos puntas de referencia de nivel mundial", subrayó.

Respecto al encuentro, reconoció que es "importante" porque "es un rival directo". "Está en un buen momento de forma. Necesitamos a la afición a tope mañana, es importantísimo que suban a Montjuïc y que nos animen hasta el final. Una de las claves será dominar el juego a través de la pelota, tener circulación alta, atacar los espacios... Los de Simeone defienden bien con bloque bajo, son agresivos y será difícil, pero tenemos números para hacer un gran partido y sumar los tres puntos", manifestó.

?? Xavi: "Hay que mejorar en el juego y la consecuencia serán los buenos resultados. Contra el Porto la segunda parte es muy buena, pero debemos ser más constantes" pic.twitter.com/mwQFvr0Dli — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 2, 2023

"El equipo ha bajado en su juego y por eso no han llegado los resultados esperados. Tenemos que recuperar el juego, pero debemos ser más constantes en el juego. Tenemos que mejorar muchas cosas. Hemos hecho cosas bien, buenas, pero tenemos que mejorar en el juego y, en consecuencia, llegarán los buenos resultados", añadió.

También se mostró contento "por el pase de 'Champions'". "Significa mucho para nosotros y pare el club. Y ahora, tranquilos. Mañana nos toca competir contra un equipazo que tiene un grandísimo entrenador. Tienen fe en que pueden ganar, pero nosotros también. El equipo está preparado para competirlo bien", aseguró.

Sin embargo, no considera que una victoria pudiese ayudar a calmar las aguas en 'Can Barça'. "Y sería hasta el partido contra el Girona... Esto va de demostrarlo cada partido. Mañana tenemos una prueba muy importante, contra un equipo 'top'. Y el domingo que viene, otra. Así es el Barça. Ganas vales de tranquilidad hasta el próximo partido", expuso.

Por otra parte, destacó a Diego Pablo Simeone como pieza destacada de los rojiblancos. "Del Atlético de Madrid destacaría a su entrenador, sinceramente. Cada día que pasa tengo más respeto y más admiración hacia el 'Cholo' por todo lo que ha conseguido, con un estilo diferente al nuestro. Es digno de elogio todo lo que ha conseguido, ha cambiado la historia del club en los últimos 15-20 años. Se ha adaptado a los jugadores que tiene; ahora tiene jugadores mejores dotados técnicamente, de perfil más ofensivo. Es un rival que te aprieta alto y que te mete en bloque bajo, muy solidario, todo el mundo trabaja para el equipo. Esta es la grandeza del 'Cholo' como entrenador, que todo el mundo está enchufado", expresó.

?? Xavi: "No tengo dudas con Lewandowski. Es nuestro mejor jugador en punta. Es una máquina de entrenar y no me preocupa. Lo que tenemos que hacer es ayudarle y encontrarle más sobre el campo" pic.twitter.com/ccsCBWhqHJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 2, 2023

En otro orden de cosas, confirmó que el portero alemán Marc-André Ter Stegen está "descartado" para el choque del domingo tras sentir molestias, y mostró confianza en Robert Lewandowski. "Robert es como una máquina. Es un jugador que no para de trabajar, tiene fe. Es prácticamente un robot, entrena, entrena... Es espectacular. Es el mejor jugador que tenemos en punta y marcará goles y diferencias, no tengo dudas. Pero hay que nutrirlo más, buscarlo más. Los futbolistas pasan por rachas, pero hace dos jornadas, marcó dos goles. No me preocupa", señaló.

Por último, restó importancia a las palabras de Ronald Araujo y Jules Koundé asegurando que no les gusta jugar como laterales. "El problema será para sus seleccionadores, porque en su país también juegan de lateral. Conmigo han jugado de central y alguno sí que tiene que caer a banda cuando defendemos. No hay ningún debate, juegan donde se les diga. He hablado con los dos y se adaptan al grupo", finalizó.