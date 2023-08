Visit Saudi será el nuevo patrocinador global de LaLiga

LaLiga y Visit Saudi han firmado este jueves un acuerdo de colaboración por el que la marca pasa a ser patrocinador global y destino turístico oficial de la competición española, con el objetivo de crear vínculos entre ambas culturas, según un comunicado.

"El acuerdo de colaboración firmado demuestra la fuerte conexión histórica entre LaLiga y Arabia Saudí: durante más de 15 años los partidos de LaLiga han sido seguidos por millones de aficionados al fútbol en todo el territorio, futbolistas saudíes han jugado en España, así como jugadores españoles en la liga saudí, y Arabia Saudí cuenta ahora con más de seis peñas oficiales de clubes de LaLiga", destacó la patronal.

Este acuerdo reforzará "aún más" esta conexión e "inspirará a la próxima generación de futbolistas saudíes" a jugar en equipos españoles "en el futuro". "La firma de este acuerdo demuestra nuestro firme compromiso por el avance del deporte y la pasión del fútbol en el mundo árabe, así como por la expansión de nuestra presencia, y la de nuestros clubes, en un tan relevante epicentro deportivo mundial", indicó el director general ejecutivo de LaLiga, Óscar Mayo.

Football is a global phenomenon that is treasured by the people of Saudi. Through our sponsorship of LALIGA we hope to bring more of the world to Saudi and bring more of Saudi to the world ??????#LALIGA#VisitSaudi#Footballpic.twitter.com/x89AI4i4Z9