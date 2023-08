Simeone: "Me preguntáis por Joao pero la mejor pregunta es para hacérsela a él"

A falta de doce días para el cierre del mercado de fichajes, en la medianoche del próximo 1 de septiembre, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este sábado que la llegada de un medio centro completaría "lo que el equipo necesita para poder competir de la mejor manera", porque ocuparía un lugar que, a día de hoy, considera "un poco desprotegido".

"Más allá de este episodio de Koke, tenemos la opción de Barrios, que hoy está muy bien, ya está recuperado, va a estar este domingo en el partido, y están las posibilidades del plan B si es que no hay posibilidad a que llegue un medio centro. Si llega un medio centro estaríamos mejor compensados, porque ocuparíamos ese lugar que está un poco desprotegido", valoró el técnico en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda.

"La plantilla está bien. Los chicos que han llegado nos están dando energía y vitalidad. Todavía no han podido jugar muchos de ellos, pero se los ve bien, están entrenando bien, van a participar seguro en el andar y los vamos a necesitar. Con el medio centro estaríamos completando un poco lo que el grupo y el equipo necesita para poder competir de la mejor manera", abundó después, ya en la última pregunta.

Este domingo, el Atlético visita al Betis. "Lo conocemos. Es un equipo que juega bien, que tiene una estructura de juego que su entrenador no la cambia, siempre valiente, en búsqueda siempre de hacer daño. Tiene gente rápida ofensivamente, la llegada de Isco le está dando mucho volumen de juego, puede aparecer por cualquier lado, tiene las bandas con Ayoze y Luiz Henrique muy bien, tiene delanteros de categoría, tiene gente de recambio en los laterales que juegan de distinta manera y lo puede hacer bien ofensiva y defensivamente, tiene muy buen portero...", analizó Simeone.

"Ya el otro día ganaron un partido importante en Villarreal sobre la hora, con todo lo que genera eso, y nos encontraremos un estadio lleno, mucho calor claramente, y un equipo que juega muy bien al fútbol y representa perfectamente lo que el entrenador siente del juego", continuó el técnico, con las bajas de Nahuel Molina (ya se entrena con el grupo), José María Giménez, Reinildo Mandava, Ángel Correa, Koke Resurrección y Joao Félix para la visita al estadio Benito Villamarín.

El atacante portugués está aún a la espera de su salida del Atlético. "Yo siempre digo que la mejor pregunta es para hacérsela a él. Veo que hace mucho tiempo que no lo entrevistáis, entonces no tenéis la posibilidad de preguntar nada y continuamente nos están preguntando a nosotros", declaró.

"Él está dentro del plantel que está entrenando con nosotros desde que empezó la pretemporada, no ha participado en los partidos amistosos, porque estaba el principio con una lesión que lo sacó de los dos primeros partidos y los siguientes dos entendíamos que no estaba preparado para jugar, porque necesitaba entrenar para volver a jugar y por eso no estuvo dentro de los convocados", repasó.

João Félix entrenando con el Atlético de Madrid.EFE





"El primer partido de Liga hizo una semana de entrenamiento buena y estuvo con el equipo y esta semana en el día de ayer sufrió algunas molestias y no va a participar mañana dentro del grupo. Esto es lo que puedo comentar de lo que me importa a mí, que es el equipo y el grupo que estamos trabajando ahora", explicó.

También habló del actual calendario, tan cargado de partidos. "Todo lo que digamos no tiene peso en este momento, porque no tomamos las decisiones nosotros. Simplemente, cada entrenador desde su lugar comenta algo que ya se hace todos los días repetitivo; la gira que no te hace entrenar en pretemporada, los inicios de temporada que no empiezas con una forma ideal para competir durante toda una temporada larguísima...", dijo.

"Pero cada uno tiene sus necesidades y nosotros nos tenemos que ir acomodando y viendo de qué manera los chicos pueden responder mejor y buscando la forma de entrenar para que compensen la cantidad de partidos que se viene encima. Pero, desgraciadamente, no tenemos ningún tipo de peso, sobre todo los entrenadores. Posiblemente, los jugadores sí, porque ellos son los que juegan... Y si ellos no juegan esto no avanza", afirmó.