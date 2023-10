Simeone: "¿Hay una sala VOR secreta? Ahora me entero"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró optimista a que el parón internacional no les vaya a afectar en la visita de este sábado al Celta como les sucedió en Mestalla el mes pasado porque la semana "no fue igual" y pudo trabajar "con doce jugadores, que son muchos" para preparar un partido ante un rival que "ha sacado menos puntos de los que merece por su trabajo".

"En esta ocasión pudimos trabajar con 12 jugadores y no fue igual que otras anteriores. Y, en consecuencia, hemos trabajado bien estas dos semanas buscando llegar de la mejor manera al partido que tenemos mañana. Creo que trabajar con doce son muchos, normalmente trabajamos con cinco, seis, así que tener doce a disposición la verdad que esta semana fue buena porque pudimos trabajar con ellos", señaló Simeone en rueda de prensa.

El técnico argentino aseguró que no piensa "tanto" en la búsqueda de encontrar equilibrio entre los que más minutos y los que menos de cara a que pueda influir en el actual estado de forma del equipo. "Pienso más en lo que veo diariamente. Veo entrenar bien a los chicos, que van trabajando con mucho entusiasmo", puntualizó.

Del Celta, cree que "ha sacado menos puntos de los que merece por su trabajo" y que ha hecho "buenos partidos" pese a estar en la zona de descenso y elogió a Rafa Benítez, "un entrenador con mucha jerarquía en el fútbol mundial y que sabe cómo competir".

Preguntado por si hay noticias sobre su renovación y si quería mandar un mensaje al respecto a la afición, el 'Cholo' se limitó a comentar "que lo más importante es el partido ante Celta absolutamente para todos". "No hay otra cosa que pensar que en seguir trabajando bien como lo venimos haciendo, involucrados y pensando en el día a día como lo hice siempre", apuntó.

Finalmente, el preparador rojiblanco eludió hablar de temas arbitrales y de la existencia o no de una sala VAR en la RFEF que no se conocería. "Las preguntas son muy buenas, pero sinceramente me importa más el partido del Celta que todas estas cosas que no voy a resolver explicando acá en dos minutos lo que pueda explicar", sentenció.