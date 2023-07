Brereton firma cuatro años con el Villarreal; Eric García, en la órbita del Betis; Kang-In Lee, al PSG

Ben Brereton ya es groguet

El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo con Ben Brereton, que jugará como futbolista groguet durante las cuatro próximas temporadas. El atacante anglochileno llega al club amarillo como agente libre tras defender los colores del Blackburn Rovers.

Brereton pasará las pertinentes pruebas médicas a partir del 5 de julio junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y completará el primer entrenamiento como futbolista del Villarreal el 8 de julio a las órdenes de Quique Setién.

Eric García, en la órbita del Betis

El conjunto verdiblanco, que ha vuelto en las últimas horas al trabajo con los primeros reconocimientos médicos, busca un refuerzo para la zaga y el elegido es el central del Betis Eric García, como señala nuestro compañero Isaac Escalera.

Desde el equipo bético se espera llegar a un acuerdo aprovechando la buena relación del actual director deportivo Ramón Planes, con el Barcelona.

Kang-In Lee será jugador del PSG en la próximas horas

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El jugador coreano está cerca de convertirse en nuevo jugador del PSG después de que el Mallorca y el equipo parisino hayan llegado a un acuerdo, tal y como apunta nuestro compañero Luis Ángel Trives.

La operación está cifrada en unos 22 millones de euros, y de los cuales el 20% es para el futbolista. Este es el traspaso más importante de toda su historia del club balear.

El Bilal Touré podría protagonizar la venta más cara en la historia del Almería

El delantero internacional por Mali es el nombre propio en el mercado del Almería ya que el Everton está dispuesto a pagar los 40 millones de euros de su cláusula, aunque sería a plazos, como informa Jordi Folqué.

Por otro lado, Luis Suárez es el primer fichaje del equipo andaluz para la próxima temporada después de haber pagado los 8 millones de euros al Olympique de Marsella tras su cesión el pasado año con opción de compra.

Galarreta, presentado

Iñigo Ruiz de Galarreta confesó en su presentación como nuevo jugador del Athletic Club que desde que salió del equipo rojiblanco hace una década siempre tuvo "el sueño, la ilusión e incluso la confianza" de que iba a llegar el momento de regresar a Bilbao.

"Es un momento muy emocionante volver a estar en San Mamés. Vengo con muchísima ilusión, con ganas de disfrutar de esta experiencia al máximo y de trabajar muy duro para devolver al club esta confianza", subrayó el centrocampista en la rueda de prensa que ha compartido con el presidente, Jon Uriarte, y el director de fútbol, Mikel González.

El futbolista eibarrés añadió que llega "en un buen momento", tanto personal como futbolístico, después de que las experiencias vividas esta última década en el Mirandés, Zaragoza, Leganés, Numancia, Barcelona B, Las Palmas y Mallorca le hayan "dado otro poso" en un proceso que le ha permitido "crecer y madurar".

Desveló además que cuando su representante le notificó el interés del Athletic se le "cambió la cara". "Para venir al Athletic no hacen falta muchos alicientes y con solo esa llamada se abrió otra vez mi sueño y ya sabía que iba a acabar aquí", dijo.

"Me encuentro cómodo como medio centro. He jugado más minutos ahí, pero vengo a sumar y donde me toque jugaré encantado. Lo que quiero es disfrutar. Llego a una plantilla buenísima, con muchos jugadores buenos y solo pienso en empezar a entrenar y a adaptarme al tipo de juego y al estilo del equipo", incidió.

Jason Remeseiro finaliza su etapa en el Deportivo Alavés

Tras temporada y media en el conjunto albiazul, el gallego cierra su camino habiendo conseguido el ascenso con el Alavés a Primera División.

Jason ha disputado 52 partidos con la camiseta albiazul, en los que ha marcado dos goles y ha repartido una asistencia.

José Arnaiz: "Vengo a intentar buscar un puesto en el once"

El nuevo jugador de Osasuna José Arnaiz ha afirmado que durante su segunda etapa en Pamplona tratará de hacerse con “un puesto en el once” tras una primera experiencia en la temporada 2019/20 en la que se sintió “como en casa”.

Durante su presentación, el futbolista de Talavera de la Reina ha asegurado que cuando recibió la llama del cuadro navarro no se lo pensó “dos veces” y aceptó la oferta. De su primera estancia en Pamplona hace tres cursos, el jugador recuerda “seis meses que los fastidió un poco la pandemia porque no pude disfrutar de la afición”.

El exjugador del Leganés guarda buenos recuerdos de su paso por Osasuna: "Estuve como en casa. Tanto la ciudad como la afición me trató súper bien. Desde que le llamó Braulio dije que sí".

“La posición que más me gusta es la de extremo izquierdo para meterme hacia dentro y chutar. Tengo un buen golpeo y es lo que más suelo hacer”, ha analizado sobre cuáles son sus preferencias sobre el verde.

Se marca como objetivo “hacer un buen año” a nivel personal para “intentar ayudar al equipo lo máximo posible”. Como equipo, la permanencia será la meta a seguir, algo que no descarta combinar con hacer un buen año.