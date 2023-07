Lekue, tras la readmisión de Osasuna: "Se lo ganaron en el campo y tienen todo el derecho a jugar"

El jugador del Athletic Club Iñigo Lekue admitió que en el vestuario rojiblanco albergaban "alguna esperanza" de jugar en Europa por la posible sanción a Osasuna, que finalmente no se producirá, aunque "sin darle muchas vueltas" porque era una cuestión "totalmente externa" a la entidad.

"Podíamos haber sido beneficiados, pero al final no ha sido así. Osasuna se lo ganó en el campo y no se lo han quitado en los despachos. Nosotros no teníamos nada que ver más que esperar a ser posibles beneficiados y preparar la pretemporada como lo estamos haciendo, al margen de esa decisión", subrayó el defensa en la rueda de prensa que ofreció en Lezama.

Lekue rechazó entrar a valorar si es justo o no que el equipo navarro juegue finalmente la Liga Conferencia. "Hay juristas y abogados que deben valorar eso. Osasuna se lo ganó en el campo porque quedó por encima de nosotros y tienen todo el derecho a jugar. Más allá de eso ni se me ocurriría entrar a valorar", zanjó.

Confirmado ya por lo tanto que el Athletic no jugará en Europa, el vizcaíno recalcó que "la intención es volver a estar ahí arriba" y "limar los pequeños detalles" que les han dejado fuera de las competiciones continentales en las últimas campañas.

"Marquemos o no públicamente los objetivos internamente todos sabemos lo que queremos y ahí vamos de la mano de la junta directiva", señaló Lekue, para quien una de las claves de la mejoría del equipo será tener "continuidad de resultados y de juego" y alcanzar así la "regularidad que faltó" la pasada campaña.