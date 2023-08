Gran enfado del Sevilla con Gil Manzano: Víctor Orta le llamó cagón

El Sevilla no ha tenido el mejor inicio de temporada. Los hispalenses son colistas tras haber perdido los tres partidos disputados, el último este sábado en casa por 1-2 ante el Girona, encuentro en el que no acabaron nada contentos con la labor arbitral de un Gil Manzano que consultó el VAR en dos ocasiones con resultados adversos para los intereses hispalenses.

Primero en un fuera de juego milimétrico de Rakitic que hubiera subido el 2-2 al marcador y posteriormente en una mano en el área de David López que en primera instancia pitó y que luego rectificó tras consultar el monitor. Esta última acción desató un fuerte enfado de Víctor Orta, director deportivo del Sevilla, que el colegiado extremeño recogió en el acta tras el encuentro.



"Una vez finalizado el partido y en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Sevilla CF Don Víctor Orta nos acompañó durante este recorrido dirigiéndose a nosotros en los siguientes términos: 'si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, eres un cagón'", se puede leer en el acta.

Iván Rakitic, capitán del Sevilla, también se mostró muy contrariado por la labor de Gil Manzano y lo dejó claro tras el encuentro en los medios de comunicación: "Me gustaría que ya que grabamos tanto que los mismos árbitros se pusieran aquí y explicaran lo que hacen. Me parece que los árbitros, con todos los años que llevan aquí, no entienden el juego y estamos siendo un cachondeo. Hoy aquí, mañana allí. No lo entiendo".