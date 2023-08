Carlo Ancelotti: "No nos hace falta un '9'"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se mostró “muy satisfecho” con los jugadores de ataque de su plantilla de cara a la temporada y comentó que cree que “no” ficharán a ningún jugador que use el dorsal ‘9’, aún libre tras la salida del francés Karim Benzema.

“Creo que no. Estoy muy satisfecho con esta plantilla y tengo mucha ilusión. He visto algo muy bueno en la pretemporada. Veo a los jugadores muy animados, enchufados y con mucha ilusión. Tienen mucho compromiso y vamos a pelear toda la temporada”, comentó en rueda de prensa al ser preguntado por la incorporación de un delantero.

¿Nuevo delantero?

Ancelotti se reafirmó en su discurso al ser cuestionado sobre la figura del ‘9’ y el francés Kylian Mbappé. “Creo que no -sobre si hace falta un delantero-. El problema que hemos tenido en la pretemporada ha sido el aspecto defensivo. En ataque faltó un poco de acierto, pero es algo normal porque en pretemporada un delantero no tiene la frescura para acertar”, dijo.

“Ha llegado Joselu, que es muy bueno en el área, Brahim que es muy bueno entre líneas…”, añadió. Sobre los dos delanteros que serán titulares en San Mamés, los brasileños Vinícius Junior y Rodrygo Goes, no quiso ponerles una meta en cuanto a número de goles. “Tienen que seguir con su progresión, como han hecho en los últimos años. ¿Cuántos goles? No lo sé. Tenemos un equipo con varias opciones para hacer gol”, contestó.

Además, explicó dónde cree que puede jugar mejor el inglés Jude Bellingham, fichado del Borussia Dortmund este verano. “Tiene gran calidad para llegar al área con el balón y hace más daño si empieza en una posición más adelantada y no de interior. Puede jugar de interior, pero como mediapunta es más peligroso”, dijo.

Bellingham en el entrenamiento del Real Madrid.





El técnico italiano analizó también cómo ve a su equipo para la temporada 2023-2024. “Vamos a jugar con las mismas ganas e ilusión de poder competir. En esta pretemporada, hemos visto que se puede jugar de otra manera, por la plantilla amplia que tenemos. En la pretemporada hemos usado casi siempre rombo y salió bien en unos aspectos y otros en los que tenemos que trabajar. No habrá solo un sistema durante la temporada. Podemos jugar un 4-3-3 con un delantero centro, 4-2-3-1 con dos pivotes… no apuesto solo por un sistema”, aseguró.

Sobre Lunin

"Estoy tranquilo con Lunin. Ahora hay que pensar hasta el 31 de agosto. Tenemos porteros muy jóvenes y con potencial como Cañizares y Fran. Lo pensaremos en los próximos días. Fran tiene 17 años y si fichamos a un nuevo portero es por número, pero tengo la confianza puesta en Lunin. En los próximos días pensaremos si metemos un portero más en la plantilla. Seguiremos con Lunin porque tenemos confianza en él”.

"Tenemos la tristeza de que un compañero se tiene que quedar fuera un tiempo, pero hay que mirar hacia delante. En el momento de la lesión pensamos en darle la confianza a Lunin por parte de todos".

“Mi perfil de portero es que pare con las manos. Es lo que le pido a todos los porteros que he tenido. Tienen que ser buenos con las manos. Con los pies tienen que ser buenos los delanteros, que tienen que acertar”.





Reunión con los árbitros

Por otro lado, explicó la reunión que han tenido los entrenadores con los árbitros y el nuevo protocolo contra el racismo. “Nos han explicado las nuevas reglas, como el tiempo añadido, con un minuto más por cada gol marcado. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Y hemos hablado del racismo, que hay un protocolo muy claro. Los árbitros han entendido que han usado demasiado el VAR, y estamos todos de acuerdo en esto. En España hay ambientes mucho más calientes que en otros sitios, con nervios en los banquillos… los entrenadores tenemos que calmarnos un poco más y los árbitros no tienen que entrar en la pelea; tienen que tomar decisiones y actuar con calma”, comentó.

“La pasada temporada entraron árbitros muy jóvenes y les falta experiencia y por ello pueden cometer más errores en este ambiente. Pero el objetivo de los árbitros es proteger al futbolista y la imagen del fútbol. Tenemos que trabajar juntos, pero el árbitro es el juez de esto”, continuó.

“Vini está muy bien. Ha llegado en una condición óptima. El protocolo de racismo es muy claro. Si hay insultos, el árbitro tiene que parar el partido. Ojalá que no pase, pero puede pasar”, completó.