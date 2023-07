Azpilicueta y Mouriño pasan el reconocimiento médico con el Atlético

César Azpilicueta, futbolista del Chelsea durante las últimas once temporadas, y Santiago Mouriño, procedente del Racing Montevideo, pasaron este jueves sus reconocimientos médicos previos a la formalización de sus fichajes por el Atlético de Madrid para sumarse ya este viernes a los entrenamientos de la pretemporada a las órdenes de Diego Simeone.

Azpilicueta, según desveló una imagen de 'Jugones' de 'La Sexta' en la que se le ve llegando y entrando al Cívitas Metropolitano, se dirigió después de las pruebas al estadio rojiblanco para firmar su contrato, al igual que Mouriño, con lo que en breve serán ya a todos los efectos nuevos jugadores del Atlético de Madrid.

