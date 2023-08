Ancelotti: "Me bajaría el sueldo para que las cámaras no entren al vestuario"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, destacó el partido realizado por el inglés Jude Bellingham y también el del meta ucraniano Andriy Lunin y el brasileño Vinicius al tiempo que reconoció que se bajaría el sueldo para que las cámaras no entren al vestuario.

"Las cámaras no entran al vestuario porque tenemos derecho a que no entren. Pero si fuera obligatoria su entrada, sí, me rebajaría el sueldo para que no entre", dijo el técnico del Real Madrid.

"Nos han sorprendido en la primera contra que han hecho, una contra perfecta. Se podía manejar mejor, pero también tienes que evaluar la calidad del rival", dijo sobre el partido. Después "poco a poco el equipo ha entrado en el partido, hemos tenido movilidad y esto descolocó al rival en el movimiento defensivo. La verdad es que tenemos mucha variedad que nos permite tener oportunidades", añadió

El técnico del Real Madrid habló de tres jugadores que marcan la actualidad de su equipo. Primero habló de Bellimhgam y de esa pasmosa facilidad para adaptarse. "Creo que se debe a la madurez que tiene, la personalidad. También le ayuda haber estado en Alemania, eso le ha ayudado en todo. Esos son los motivos de su adaptación ala Liga y a nuestro estilo".

Sobre Lunin, apuntó que "ha jugado muy bien como el partido de Bilbao, es un potero en el cual tenemos confianza como con Kepa, que tiene que jugar, igual el próximo partido" y también lo hizo sobre la dupa Kroos-Modric. "Kroos ha jugado un partido con mucho control y Luca ha manejado bien el balón, los tiempos de partido. El protagomismo va a estar lo mismo, jugarán algunos minutos menos. Puede ser".

Cerró hablando de Vinicius, del que dijo que no tiene retos goleadores. "No hay reto. Ninguno. Lo están haciendo bien porque la movilidad que tienen nos vienen bien a crear oportunidades. Tendremos partidos en los que tendremos menos oportunidades. El partido estaba bien cubierto y la presencia de Joselu va a ser muy importante".