El Sevilla se lleva el derbi con un gol in extremis de En-Nesyri; Atlético y Real Sociedad empatan a cero

SEVILLA, 1 - BETIS, 0

El Sevilla venció este miércoles 1-0 al Betis en Guadalajara, Jalisco, en el occidente de México, en el primer derbi sevillano que se disputa fuera de España con un gol en el tiempo añadido del marroquí Youssef En-Nesyri. En la presentación de ambos equipos fueron ovacionados los locales, Andrés Guardado, capitán del Betis, y Jesús Corona, delantero sevillista.

El Girona cae ante el Nápoles en penaltis; Victorias de Granada, Valencia; Derrota del Rayo El conjunto catalán ofreció una buena imagen contra el campeón italiano 1-1 (3-1). Los andaluces ganaron al Getafe (2-1). El equipo de Baraja superó al Nàstic (2-1). 02 ago 2023 - 21:05

El choque ofreció un intercambio de emociones en ambas porterías en los primeros 20 minutos. El Sevilla amenazó en el minuto cinco con una escapada de Rafa Mir sobre la línea de fondo por la derecha; resolvió con disparo que golpeó la red, pero por el exterior de la portería del guardameta Rui Silva.

El Betis, contestó en el minuto 14. El brasileño Luis Henrique se coló con velocidad por la derecha, a la entrada del área disparó cruzado un balón que quedó franco, con el arco abierto para la entrada de Borja Iglesias, quien le pegó defectuoso y su remate se fue a la tribuna. La ida y vuelta se mantuvo. En el minuto 16 los dirigidos por José Luis Mendilibar se acercaron con servicio desde el costado de Jesús Corona al salto, dentro del área, en el que Mir que cabeceó a un costado.

En la segunda mitad el Betis llegó en el 48 con Aitor Ruibal, recién ingresado, quien se metió al área por la izquierda y disparó con efecto al segundo poste, pero el francés Loïc Badé desvió a tiro de esquina.

El equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini insistió en el 61 en contragolpe que Juanmi Jiménez llevó hasta el área y sobre la marca disparó cruzado un balón que el marroquí Bono atajó. Sobre el 87 el árbitro detuvo el partido para que por megafonía se pidiera al público no realizar el grito homofóbico de los hinchas, que ya le ha acarreado una decena de multas al fútbol mexicano.

Parecía que el duelo terminaría en empate, pero el Sevilla sorprendió en tiempo de compensación en un saque de banda largo por la derecha en el que el balón cruzó el área hasta el remate de Youssef En-Nesyri para celebrar el 1-0.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Isco, ex del Sevilla, y refuerzo del Betis para la temporada 2023-2024, no debutó en el derbi porque aún no está al nivel físico de sus compañeros, informó la directiva verdiblanca antes del juego.

Este partido cerró la gira de verano que varios equipos españoles tuvieron por tierras mexicanas. Más temprano el Atlético de Madrid igualó 0-0 con la Real Sociedad en partido jugado en Monterrey, Nuevo León, al norte de México.

ATLÉTICO DE MADRID, 0 - REAL SOCIEDAD, 0

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad empataron este miércoles sin goles en un intenso partido amistoso jugado en la ciudad mexicana de Monterrey.

La Real Sociedad sorprendió en los primeros segundos con alta presión en el área rival. En una maniobra, Carlos Fernández aprovechó la confusión para intentar un remate, pero el belga Axel Witsel robó el balón y ahuyentó el peligró. El Atlético respondió con un trazo largo del francés Antoine Griezmann hacia Álvaro Morata, quien definió bombeado con remate que el guardameta Álex Remiro desvió.

El equipo txuri-urdin mantuvo el pulso del inicio con Ander Barrenetxea como principal motor, pero los rojiblancos dificultaron el tránsito con sus cinco hombres que coparon el medio campo.

Ante las dificultades para traspasar la defensa, la Real amenazó al 38 en un balón parado que cobró el japonés Takefusa Kubo a la izquierda del área, Mikel Merino recibió y centró de primera para el cabezazo sin marca de Fernández, a unos metros de la portería, que se fue por encima.

Para la segunda mitad el argentino Diego Simeone sacudió a su equipo con 11 cambios. El neerlandés Memphis Depay fue el primero de los que ingresaron que causó estragos en la zaga enemiga con su velocidad. En el minuto 55 el exjugador del Barcelona recibió dentro del área chica, se deshizo de dos rivales, pero al intentar superar al portero Gaizka Ayesa, recién ingresado, resbaló y perdió la pelota.

El equipo dirigido por Imanol Alguacil, que perdió fuelle con los 11 cambios , respondió al 64 con escapada de Jon Karrikaburu. Este ingresó en el área chica por derecha, pero su remate salió desviado al córner. En el minuto 80, el árbitro marcó una falta dentro del área donostiarra que Depay cobró suave, a lo "Panenka", un balón que el portero Unai Marrero atrapó sin problemas.

En esta pretemporada del Atleti el portugués Joao Félix acumuló su segundo partido sin minutos luego de que hace dos semanas expresó su deseo de jugar en el Barcelona. El partido Atlético de Madrid-Real Sociedad forma parte de la gira de verano que realizan varios equipos españoles por tierras mexicanas.