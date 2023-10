La Real Sociedad golea al Athletic y se lleva el derbi vasco

La Real Sociedad derrotó este sábado al Athletic Club por 3-0 en el derbi vasco con un gol de Robin Le Normand en el primer tiempo y dos más, de Take Kubo y Mikel Oyarzabal, en la segunda que certificaron la goleada a favor de los de Imanol Alguacil ante equipo bilbaíno que no supo darle la vuelta a la tortilla.



La intensidad fue la seña de identidad tras el pitido inicial entre la Real Sociedad y el Athletic Club, con dos equipos que saltaron al césped del Reale Arena con la clara intención de ser los primeros en adelantarse en el marcador, pese a que la intensidad no siempre es sinónimo de eficacia, con llegadas en ambas áreas sin demasiada claridad en los primeros compases del encuentro.



De hecho, la acción más destacable en el inicio del partido no fue una ocasión de gol o un regate de ensueño, sino la lesión de Kieran Tierney, que obligó al técnico de la Real, Imanol Alguacil, a efectuar la primera sustitución en el minuto 26, optando por Aihen Muñoz para seguir tapando el carril derecho del ataque zurigorri.

El primer gol del encuentro llegó tras una jugada un tanto fortuita en los dominios de Unai Simón, con un balón centrado por Brais Méndez desde un lateral del campo para que, tras algunos intentos infructuosos tanto de remate como de despeje, acabase en las piernas de Robin Le Normand y este rematase a placer para subir el primero al marcador.



No se arrugó la plantilla dirigida por Ernesto Valverde, con una replica inmediata, llegando Iñaki Williams con peligro a área rival, quien remató un centro de su hermano Nico desviado muy cerca del poste izquierdo de Álex Remiro.



Con buenas sensaciones en su juego enfilaron ambos equipos el túnel de vestuarios, sobre todo la Real que gracias a una acción aislada se iba como ganadora provisional del encuentro.



Arrancó muy bien los segundos 45 minutos el Athletic gracias a un despiste de Hamari Traoré que aprovechó Nico Williams para filtrar un balón que no encontró rematador.



Momento en el que el club txuri urdin armó un contraataque de ensueño que, tras una sucesión de pases en campo contrario, acabó en 3/4 de campo rival y una dutil asistencia de Sadiq Umar dejó a Take Kubo solo frente a Simón, quien batió a placer al guardameta zurigorri.



No le perdió la cara al encuentro el Athletic, quien quiso devolvérsela a los de Alguacil en la siguiente acción de peligro, aunque una parada de las que ganan partidos a Iker Muniain desbarató los planes del Athletic.

Continuaron los problemas físicos para la escuadra txuri urdin, con una segunda baja, en este caso, el autor del primer gol, Le Normand, quien se tendió en el terreno de juego y fue sustituido por Jon Pacheco.



Y como no podía ser de otra manera, el recién ingresado en el terreno de juego Mikel Oyarzabal pondría la puntilla al encuentro después de regatear al arquero del Athletic tras un pase sensacional a la espalda de la defensa con el sello gallego de Brais.



Tras ello, el encuentro bajó de revoluciones, con una Real que quiso tener la posesión y que corriese el reloj del colegiado, mientras que el Athletic bajó los brazos ante la superioridad txuri urdin. A partir de entonces, la disputa se convirtió en bálsamo, con dos equipos que bajaron mucho sus prestaciones ante un encuentro ya decidido.



Ya en tiempo de descuento, el encuentro se vio manchado por una tangana entre Yuri Berchiche y Take Kubo que, por suerte, tampoco fue a mayores.



Con este resultado, la Real Sociedad adelanta al Athletic Club en la clasificación de LaLiga EA Sports, colocándose provisionalmente como cuarto clasificado y 15 puntos, frente a los 14 de un club zurigorri que baja a la quinta posición.

FICHA DEL PARTIDO:

3 - Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand (Pacheco, m.61), Tierney (Aihen, m.26); Zubimendi, Merino (Turrientes, m.81), Brais; Kubo, Sadiq (Silva, m.61) y Barrenetxea (Oyarzabal, m.61).

0 - Athletic Club: Simón; De Marcos, Vivian (Paredes, m.75), Yeray, Yuri; D. García, Herrera (Prados, m.72), Muniain (R. García, m.71); I. Williams, Guruzeta (Villalibre, m.46) y N. Williams (Berenguer, m.64).

Goles: 1-0, m.30: Le Normand. 2-0, m.48: Kubo. 3-0, m.66: Oyarzabal.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Merino (m.44) y a Zubeldia (m.77) por la Real Sociedad; y a Herrera (m.29) y Vivian (m.43) por el Athletic Club.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Reale Arena ante 38.229 espectadores.