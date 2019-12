Villa: "Es verdad que se habla de que a España le está faltando gol, pero creo que hay muy buenos delanteros"

El internacional español David Villa ha reconocido que "no es sencillo jugar de '9' con el estilo de la selección", ya que su fútbol de toque provoca que "no haya mucho espacio para el delantero", al tiempo que ha dicho que "sobre el papel hay otras selecciones que vienen más fuertes en los últimos", pero que confía en la posibilidad de que España llegue lejos en la próxima Eurocopa.

"No es sencillo jugar de '9' con el estilo de la selección. Yo lo viví en mis carnes durante mi época. Con este estilo el rival se encierra atrás y no hay mucho espacio para el delantero. En mi generación me encontraba más a gusto partiendo desde la izquierda porque encontraba más espacio que jugando de '9'", explicó Villa en declaraciones facilitadas por Booking.com.

El asturiano, máximo goleador en la historia de la selección española con 59 tantos y que recientemente anunció su retirada al final de la presente temporada con el Vissel Kobe japonés, señaló a España como su "favorita" para ganar la Eurocopa.

"Sobre el papel hay otras selecciones que vienen más fuertes en los últimos años, pero confío en mi selección y en una generación que quiere no hacer olvidar, pero sí igualar los registros que tuvimos en años anteriores. Confío en que España pueda hacer una buena Eurocopa en 2020", subrayó.

En este sentido, apuntó que la selección española le ha "gustado durante la fase de clasificación". "No ha tenido un grupo sencillo porque se ha enfrentado a rivales de categoría y ha estado bien", valoró, antes de alabar la calidad de la actual generación.

"Es verdad que se habla de que a la selección le está faltando gol en los últimos años, pero yo creo que hay muy buenos delanteros y muy variados. Es el seleccionador quien tiene que decidir cuáles son los mejores para ir. Tenemos mucho talento en todas las líneas y también en la ofensiva", garantizó.

Por último, Villa también quiso felicitar a Sergio Ramos, convertido en el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección española. "Sergio es un gran amigo y un gran compañero y me alegró enormemente por él. Está haciendo historia no solo en el fútbol español, también en el fútbol mundial por todos los partidos que lleva con la selección y por todos los que le quedan por jugar todavía, que son bastantes", concluyó.