Sergio Ramos: "Mi objetivo son los 200 partidos"

Sergio Ramos, capitán de la selección española, se marcó un nuevo objetivo tras igualar los 167 partidos de Iker Casillas, alcanzar los 200 y ser el jugador que más internacionalidades tiene del mundo.

"Después de tantos años igualar a Iker, que es el mejor portero de la historia del fútbol español, es especial y también por ser un amigo. Tengo la ilusión intacta, los récords están para batirse y ojalá que en resultados pueda lograr más y que las lesiones me sigan respetando", manifestó.

Ramos no ve el final cerca de su etapa en la selección. "Me encuentro bien y sigo teniendo ilusión por seguir viniendo a la selección. Mi objetivo es superar al egipcio que tiene el récord y llegar a 200 partidos".

"Es una barbaridad el número de partidos. Uno nunca sueña con algo que está tan lejos y más en el fútbol donde pasan muchas cosas. Me gusta ir disfrutando año tras año. Al principio soñaba con venir, luego con una selección campeona y ahora, aunque alguno me quiere retirar, me quedan muchos años de fútbol. Mantengo la ambición e ilusión, me cuido y puedo contribuir mucho", sentenció.