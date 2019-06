"Robert Moreno está preparado a más no poder para llevar la Selección"

Robert Moreno es el nuevo seleccionador nacional de fútbol.

Uno de quienes mejor le conocen como profesional es Luis Lainz: periodista, entrenador, técnico superior en fútbol. En el Barça estuvo algunos años trabajando y fue quien llevó a Robert Moreno precisamente al FC Barcelona.

"Tuve la inmensa fortuna de poder plantear su fichaje al club, que al principio no pudo hacerse por la famosa moción de censura que estuvo a punto de acabar con Laporta, pero cuando quedó en el filial vacante el puesto de entrenador, pudo entrar Robert", contó Lainz mirando atrás, en una entrevista concedida este jueves en Deportes COPE.

Cree que Robert es un seleccionador adecuado para España: "Está preparado a más no poder. Él no hubiera querido llegar a primer entrenador por las circunstancias que le ha tocado pero es un tipo sobradamente trabajador, honesto, disciplinado y preparado. Me alegra muchísimo que, por fin, se abran espacios para la gente que no ha tenido otra suerte".

Le definió como "un líder magnífico, genera mucha empatía con quienes conviven a su alrededor. Siendo templado tiene carácter. Cuando tiene que echar una bronca, no pierde las formas. Es capaz de imponer una disciplina sin que parezca una imposición."

"Es discreto, no tiene alteraciones importantes de humor. Lleva muchos años trabajando como esto. Trabajó en El Corte Inglés y en la Caixa", destacó.

Además, confiesa que el deseo de triunfar en los banquillos le viene "desde muy niño, su obsesión era ser entrenador de élite", finalizó.