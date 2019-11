Robert Moreno: "Adama no es ni una sorpresa ni un capricho para nosotros"

El seleccionador Robert Moreno compareció este jueves ante los medios en la previa del España - Malta, de clasificación para la Eurocopa 2020.

Moreno asegura que sólo se centra en su día a día, sin preocuparse en este momento por su continuidad más allá de la gran cita europea: "En el fútbol y en la vida, lo que he aprendido es que lo único que puedo controlar es lo que haces cada día, lo que está en tu mano. Ahora me centro en ganar a Malta y Rumanía, y ser mejor cada día como persona".

Preguntado por Adama, que tuvo que retirarse de la concentración por lesión, asegura que su presencia no obedece a ningún capricho: "Una de las características que tiene es el desequilibrio. Adama. Lo queríamos tener en estos dos partidos en los que el rival se puede replegar. Me dijo que le sabía mal, pero que no podía venir. Llevamos siguiéndolo dos años. Además, le conozco con creces porque salió de mi barrio. No es ni una sorpresa ni un capricho para nosotros".

�� Robert Moreno: "Queríamos tener a Adama para dos partidos en los que el rival se puede replegar, pero sufrió un pinchazo. Hablé con él, quería jugar con España, pero me dijo que no podía venir y que le sabía mal"#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/cAjFkVVPJn — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 14, 2019

No descarta que Pau, portero del Espanyol, pueda jugar alguno de los dos encuentros: "Dije que me gustaría, y aunque a veces cambiamos de opinión, me gusta tener palabra".

Quiere corregir algunos problemas que vio en los partidos anteriores frente a Suecia y Noruega, en concreto, "la puntería, porque ocasiones generamos. Hemos hecho hincapié esta semana en atacar a equipos muy replegados. En una semana no te da tiempo a trabajar muchísimas cosas, sería incluso contraproducente".

España jugará ante Malta este viernes a las 20.45h en el Estadio Ramón de Carranza de Cádiz. España llega como líder del grupo F y Malta es colista con tan sólo un triunfo en ocho partidos. El partido podrá seguirse en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.