Sergio Ramos liderará a España en su tercer partido rumbo a Catar ante la selección de Kosovo

La Selección Española afronta este miércoles su tercer partido camino del Mundial de Catar 2022, tras reencontrarse con la victoria en el partido que disputó el pasado domingo ante Catar. Enfrente, Kosovo, con un partido menos, una derrota y la polémica de trasfondo sobre el no reconocimiento oficial del Estado a la independencia de Kosovo, circunstancia que no afectará al normal desarrollo del encuentro.

El estadio de La Cartuja acoge este encuentro en el que Sergio Ramos, que cumplirá su partido internacional 180, liderará al equipo español, que podría volver a contar con Gerard Moreno, plenamente recuperado de sus molestias, como advirtió en la rueda de prensa previa el seleccionador Luis Enrique.

En el caso del central, puede volver a jugar tras no disputar un solo minuto ante Georgia, y un día después de celebrar con sus compañeros de concentración su 35 cumpleaños. Luis Enrique resta importancia al debate en torno a Ramos, teniendo en cuenta que asume que "cualquier cosa genera polémica".

El propio seleccionador español ha vuelto a incidir en que él no 'se casa' con un once fijo por lo que podríamos volver a ver varios cambios en el once, tal como sucedió en Georgia. El objetivo no es otro que el de sumar tres puntos importantes ante una selección joven, de nueva creación, que arriesga, que juega atrevida en ataque pero cuya defensa es su talón de aquiles.

��️ @LUISENRIQUE21: "Una vez que hicimos las pruebas y no había lesión, no había ningún motivo para desconvocar a @GerardMoreno9".



➡️ "Hasta que el jugador no tuviera molestias no íbamos a correr ningún riesgo".#SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/8qA7VJAcNy — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 30, 2021

Escucha el España - Kosovo en Tiempo de Juego

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El partido de la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Catar podrá escucharse, en directo, este miércoles en Tiempo de Juego a partir de las 20.15 horas, con Paco González, Pepe Domingo Castaño, la narración de Manolo Lama desde el estadio La Cartuja de Sevilla y el micrófono inalámbrico de Miguel Díaz, con todos los detalles del partido.

La retransmisión del España - Kosovo convivirá con el final de cuatro partidos la jornada 32 de LaLiga Smartbank, la jornada de la Euroliga y el resto de la jornada internacional.