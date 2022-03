Pedri: "No me veo líder de nada; el grupo depende de todos"

El internacional español Pedro González, 'Pedri', se quitó responsabilidad en la selección nacional y, en la víspera del partido con Islandia en Riazor, aseguró que el colectivo está por encima de lo individual y que no se ve como "líder": "No me veo como líder de nada. El grupo depende de que estemos todos unidos y rememos en la misma dirección", opinó.



El jugador del Barcelona se mostró "consciente" del peso que tiene en la selección actualmente, pero precisó que lo lleva con tranquilidad:

"Me lo quito de encima. Es más importante el equipo que un jugador. Pero se nota en la selección y en el equipo", advirtió.



En España, él lleva el 10, que ha elegido porque "le gusta", pero no le "pesa". "Intento jugar tranquilo en el campo, como sé", añadió.



Pedri recordó que Albania se lo puso "duro" a España y dijo que Islandia "también" lo hará este martes: "Vamos a tener que sacar lo mejor de nosotros", anunció Pedri, quien se refirió a la pareja que forma con Pablo Martín Gavira, 'Gavi', en la selección y el Barça y que se compara con un dúo mítico en el equipo azulgrana y el combinado nacional, el de Andrés Iniesta y Xavi Hernández.



"Xavi e Iniesta han sido de los mejores jugadores, es difícil llegar a lo que hicieron ellos. Con Gavi tengo una relación espectacular. Siento un aprecio especial, tiene un potencial muy bueno", declaró Pedri.



A vueltas con los símiles con Iniesta, señaló que es "un orgullo" que le "comparen" con su "ídolo": "Significa que estás haciendo las cosas bien, pero Iniesta fue una locura como jugador y como persona y es difícil llegar a lo que fue él. Me lo tomo como motivación", indicó.



El talentoso centrocampista respaldó la continuidad del seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, después del Mundial de Catar:

"Luis significa mucho en este grupo, nos ha ayudado muchísimo y ojalá, para bien mío y de la selección, se quede mucho tiempo", deseó.



El jugador del Barcelona dijo que tiene "muchas ganas del partido" con Islandia y en Riazor, después de la recepción que ya les brindó la afición coruñesa: "Si es como nos reciben en el Aeropuerto, será una auténtica locura. Se nota el cariño a la selección y espero disfrutar del partido", comentó.