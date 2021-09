Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró que se llevaron un triunfo merecido de Kosovo (0-2), donde sufrió todo el partido y admitió que fue como "un parto con complicaciones".



"He sufrido igual la primera que la segunda parte porque he visto muchas imprecisiones. No hemos sido precisos en el pase, el campo no ha ayudado, el césped estaba duro y ha costado desde el principio. Ha sido un gran alivio el segundo gol y que acabase el partido, ver el resultado que todos esperábamos", aseguró en rueda de prensa.



"Ha sido con un parto y con complicaciones. Este tipo de partidos cuestan siempre, este mes no es el mejor para competir y nos ha costado desde el principio con muchos fallos en pases fáciles. Al final nos llevamos los tres puntos, la igualdad está ahí como hemos visto con el triunfo de Grecia ante Suecia", había dicho antes en Teledeporte.



Para Luis Enrique su equipo mereció el triunfo y los momentos de incertidumbre que superó fueron por las cualidades del rival. "Kosovo es directo porque sabe la manera que tenemos de presionar. Los jugadores que han fallado son los primeros que no quieren hacerlo, hay cosas que mejorar pero me quedo con la actitud y el sacrificio. La selección no me defrauda nunca".



Descartó el técnico asturiano que Kosovo disfrutase de más ocasiones que España y resaltó la igualdad que reina en el presente en el mundo del fútbol que provoca que no haya selección capaz de ganar varios encuentros seguidos: "Han habido ocasiones por imprecisiones nuestras pero cuando ves jugadores de este nivel fallar cosas tan claras es que algo pasa en el césped. Hemos merecido ganar, hemos llevado el peso del partido y hemos tenido ocasiones claras. La igualdad impide a día de hoy ganar cuatro partidos seguidos", valoró.



Y ya enfocó a las dos últimas jornadas en las que España se jugará el pase directo al Mundial 2022, con la seguridad de que tendrán que superar dificultades.



"Tenemos que ir a Grecia, donde seguro nos costará porque tienen posibilidades de ser segundos, y también para vencer a Suecia, a la que no le hemos ganado en los últimos tiempos. Habrá equipos que se dejen puntos antes", dijo.



"En la selección nunca lo hemos tenido fácil. Lo que se genera alrededor, el pesimismo que hay, no es fácil nunca. El grupo merece un diez, tiene ganas de mejorar, la idea de ser un equipo más fuerte, haciendo cambios la filosofía es la misma pero no somos los mejores del mundo. Nos puede ganar cualquier selección como le pasa al resto", sentenció.