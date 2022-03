Luis Enrique: "Cuando hay 'flow' no necesitamos firmar contratos, no valen para nada"

El seleccionador Luis Enrique se marchó contento de Riazor, tras la victoria de la Selección Española por 5-0 frente a Islandia, en partido amistoso.

Un partido con una afición volcada que ha servido para animar a los jugadores de la 'Roja': "Nos hemos contagiado de la ilusión que se veía en la grada y la intención de pasárselo bien. Hemos estado a la altura. Hemos tenido ocasiones, hemos estado muy lúcidos contra un equipo muy replegado", dijo en declaraciones a RTVE.

"Hay ganas de pasárselo bien y disfrutar de la Selección. El futuro es esperanzador", analizó entrenador asturiano, sabiendo que "en junio vendrán rivales que nos pondrán a prueba", en alusión a la Europa Nations League, previa al Mundial de Catar.

Luis Enrique reconoce que, pese a que "no me hace mucha ilusión tener que ir", estará el viernes en Doha representando a España en el sorteo del Mundial de Catar: "Voy a representar a mi país, es algo que no he vivido nunca, así que con ganas".

El 'flow' de Luis Enrique con la RFEF

Por último, volvió a referirse a la posibilidad de renovar con la Federación Española en el cargo de Seleccionador, aunque todavía no existe nada firmado. Aunque según Luis Enrique, no hacen falta papeles: "No hay nada que firmar. Estoy tan a gusto que no hace falta firmar nada. Me consta que los que dirigen la RFEF están igual de contentos que yo, con lo cual, es ridículo firmar nada cuando todo fluye. Cuando hay flow, no necesitamos firmar contratos, no valen para nada", sentenció.