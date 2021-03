Kosovo amenaza con no jugar contra España tras el tuit de la Selección en el que se les denomina 'territorio'

La Selección Española va a disputar a finales de este mes de marzo tres partidos oficiales, de clasificación para el Mundial de Catar 2022. Contra Grecia el día 25, contra Georgia el día 28 y contra Kosovo el día 31, en Sevilla.

La Federación anunció en sus redes sociales la previsión de que el seleccionador Luis Enrique Martínez va a dar la lista para estos tres encuentro. El tuit en cuestión se refería en concreto a los partidos 'contra Grecia, Georgia y territorio de Kosovo'.

⚠️ OFICIAL | @LUISENRIQUE21 dará a conocer la próxima lista el lunes 15 de marzo.



�� España inicia el camino hacia #Catar2022 contra Grecia, Georgia y territorio de Kosovo.



➡️ Luis de la Fuente también anunciará la convocatoria para la EURO Sub-21.



�� https://t.co/MaRD0ulUL0pic.twitter.com/Q2DkSxEIcg — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 9, 2021

A Kosovo le ha sentado mal. Es un país de reciente creación, que no es reconocido por España. Y han emitido en las últimas horas un duro comunicado en el que exigen a la Federación Española que retiren esa expresión de 'territorio de Kosovo'. Exigen que al país se le llame por su nombre y exigen igualdad de trato, piden que el himno de Kosovo suene en Sevilla de la misma forma que va a sonar el de España, que ambas banderas luzcan de forma igual, etc. Todo bajo la amenaza de no disputar el partido.

Denominación impuesta desde el Gobierno

Según informó Juan Antonio Alcalá en El Partidazo de COPE, la Federación Española sigue las indicaciones del Gobierno español. Cuando se hizo el sorteo hace unos meses, desde el Gobierno se dio a la Federación cuatro opciones para referirse a este territorio no reconocido como país, entre ellas 'territorio de Kosovo'.

La UEFA sí contempla, a la hora de diseñar partidos y enfrentamientos, que no jueguen selecciones de países en conflicto, aunque quedó claro que no contempló la posibilidad de que España y Kosovo quedasen encuadradas en el mismo grupo.

La solución pasa por que un representante de la Federación Española de Fútbol contacte con la Federación de Kosovo para intentar dialogar y apaciguar la situación. En caso de que Kosovo considere que no debe disputar ese partido a finales de marzo, la situación se resolverá dando el partido por ganado a España por 3-0.