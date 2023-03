Joselu: "La edad no importa, hoy me siento como un chaval de 18 años"

José Luis Mato 'Joselu', autor este sábado de dos goles en el triunfo por 3-0 de España ante Noruega en la fase de clasificación para la Eurocopa, declaró tras su doblete en su debut como internacional absoluto a los 32 años que para él "la edad no importa" porque se siente "como un chaval" de 18.

"La verdad que no me lo creo aún. Esto es lo máximo que puede tener un jugador y al final el trabajo diario ha tenido su recompensa. Creo que dar la gracias sobre todo a mi mujer y a mis hijos, y a mi madre, que ha venido; se han pegado una paliza para estar aquí hoy. La verdad que estoy que no me lo creo", dijo Joselu a TVE.

Sobre su gesto de besar las espinilleras antes de salir al campo, el delantero del Espanyol dijo: "Las espinilleras siempre las beso porque en la izquierda llevo a mi padre, que en paz descanse, y en la derecha llevo a mi familia, a mis hijos, a mi mujer. Y eso es lo que me da fuerza todos los días para seguir y para estar aquí hoy".

"Lo importante es que el equipo ha conseguido una importante victoria y estoy súper, superfeliz", agregó.

Sobre su debut con 32 años, Joselu comentó: "La verdad que le agradezco (a Luis de la Fuente) todo, el estar aquí, confiar en mí, estar en la primera prelista... Creo que he respondido con creces. La edad para mí no importa porque me siento como un chaval, como un chaval de 18 años. Quiero disfrutarlo, quiero abrazar a mi familia porque hoy es un día increíble".

Al referirse al partido del martes contra Escocia en Glasgow, Joselu dijo: "Ahora hay que disfrutar del día de hoy. A partir del de mañana, a recuperar y prepararnos para el martes, que va a ser una batalla muy complicada porque son equipos también muy físicos y juegan en su casa".

Joselu también atendió a los medios tras el partido y el ariete volvió a recalcar la idea de que "es un debut soñado. Al final por partida doble. Los sueños están para cumplirlos"

Sobre esos cambios del seleccionador durante la segunda parte que cambió el partido y ese plan B, Joselu destaca la importancia de la plantillas: "Tenemos 25 jugadores increibles en la plantilla. El partido nos costaba, cambias un par de cosas, el míster lo ha hecho muy bien".