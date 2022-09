Jorge Vilda no convoca a ninguna de las quince jugadoras que firmaron su renuncia a la Selección

Jorge Vilda, seleccionador español de fútbol, anunció este viernes la lista de 23 jugadoras convocadas para los amistosos ante Suecia (7 octubre) y Estados Unidos (11), en la que no está ninguna de las quince futbolistas que hace unos días mandaron un correo a la RFEF solicitando no ser convocadas hasta que no cambien ciertas "situaciones que afectan al estado emocional, personal y de rendimiento", ni tampoco Jenni Hermoso.

De esta forma, en la lista facilitada por Vilda no están Sandra Paños, Lola Gallardo, Ainhoa Vicente Moraza, Andrea Pereira, Laia Aleixandri, Mapi León, Leila Ouahabi, Ona Batlle, Patri Guijarro, Lucía García, Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí, Claudia Pina, Nerea Eizagirre y Amaiur Sarriegi.





Entre las ausencias también destacan las de Irene Paredes y Jenni Hermoso, aunque no habían mandado la carta como sus otras quince compañeras.

La lista de convocadas es la siguiente:



PORTERAS: Misa Rodríguez, Sun Quiñones y Enith Salón

DEFENSAS: Sheila García, Oihane Hernández, Ivana Andrés , Ana Tejada, Rocío Gálvez, María Méndez, Olga Carmona y Nuria Rábano.

CENTROCAMPISTAS: Teresa Abelleira, Anna Torrodá, Maitane López, Maite Oroz, Irene Guerrero y Claudia Zornoza.

DELANTERAS: Marta Cardona, Ane Azcona, Esther González, Alba Redondo, Athenea del Castillo y Salma Paralluelo.