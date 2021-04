Iago Aspas: "Para los méritos que he logrado, no he tenido una continuidad con la Selección que he merecido"

Iago Aspas sigue pidiendo un hueco en la Selección Española que dirige Luis Enrique. Aspas no ha podido hablar más claro este jueves en una entrevista concedida a Radio Marca: "Para los méritos que he logrado en las últimas temporadas, no he tenido esa continuidad en la Selección que me gustaría y que creo que he merecido".

Volver a vestir la camiseta de España es una motivación para el delantero del Celta: "Yo siempre trato de ponerle las cosas difíciles al seleccionador. Y por eso sigo trabajando", afirmó en la misma entrevista.

No se atrevió a elucubrar cuántos goles podría estar marcando Gerard Moreno con la Selección jugando en punta de ataque con Iago Aspas, pero el futbolista gallego tiene claro que Gerard es el mejor delantero español del momento: "A día de hoy, es el mejor delantero español. Gerard está haciendo una gran temporada tanto en LaLiga como en la Europa League".

En cualquier caso, cree que la tarea difícil es para Luis Enrique: "Hay muchísimos jugadores muy buenos en la Liga española, y la papeleta es para el míster. Seguro que habría muchos cambios de tu lista a la mía", dijo al entrevistador, Raúl Varela.

Aspas, 18 veces internacional con España

Aspas es, de momento, el máximo asistente de LaLiga Santander y ha conseguido 13 goles. Ha jugado 18 partidos con la Selección Española.

Su última convocatoria fue en junio de 2019. Su último gol con 'La Roja' lo marcó en junio de 2018, a Marruecos, en el Mundial de Rusia.

