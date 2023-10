De la Fuente: "No me han explicado por qué voy como testigo, pero estoy muy tranquilo"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró que no le han "explicado" por qué debe ir a testificar el próximo 20 de octubre en el juicio por el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, pero advirtió que está "muy tranquilo", mientras que pidió "hablar sólo de fútbol" ahora que España, junto a Marruecos y Portugal, ha sido designada candidata única para albergar el Mundial de 2030.

"Estoy fenomenal, iré cuando tenga la citación, responderé a las preguntas que me hagan y me iré a casa tan feliz. No me lo han explicado, pero estoy muy tranquilo", señaló De la Fuente en la rueda de prensa tras dar la lista de convocados para los partidos ante Escocia y Noruega.

Luis de la Fuente tendrá que declarar en el Caso Rubiales El seleccionador masculino ha sido citado como testigo por el juez que investiga el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y tendrá que declarar el próximo viernes 20 de octubre. 29 sep 2023 - 13:52

En este sentido, y ante la cantidad de noticias que rodean a este juicio, el riojano confesó que se aísla "viendo todo el día fútbol y pensando única y exclusivamente en fútbol". "No soy ajeno a la realidad, pero las situaciones que no puedo controlar me ocupan menos, las miro, las leo y las aparto si no me pueden afectar", zanjó.

Por otro lado, felicitó a la RFEF y las Federaciones de Portugal y Marruecos por su elección como candidatas únicas al Mundial de 2030 bajo un proyecto común. "Es un motivo de gran alegría y que debemos celebrar, es un evento muy importante, fruto de un gran trabajo de estos últimos años y ahora es el momento de trabajar juntos y hablar sólo de fútbol para celebrar este acontecimiento al nivel que se merece", recalcó.

?? "Quiero felicitar a la @RFEF y a las federaciones de Portugal y Marruecos por ser elegidas como sede del Mundial 2030"



? "Es el momento de trabajar juntos"



- ???????? ???? ???? ????????????, seleccionador nacional #VamosEspaña | #Euro2024 | #Vamos2030pic.twitter.com/AvtXAqBOmi — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 6, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre dónde se debería jugar la final mundialista, el riojano dejo claro que sólo le gustaría que fuese "en España". "Que sea donde tenga que ser y que esté España, ese es mi sueño. Hay muchos campos muy bonitos e importantes en España y afición va a sobrar", subrayó.

"A quién le amarga un dulce", respondió preguntado por si le gustaría ser el seleccionador en esa cita. "Claro que me gustaría, pero voy día a día, mi ocupación es entrenar mañana e ir cumpliendo etapas", añadió De la Fuente al respecto.

Finalmente, el seleccionador cree que esta candidatura "ha demostrado fuerza" y que debe "seguir trabajando" para que se la designe ya oficialmente el año que viene. Además, dejó claro que "España no es racista" ante los últimos acontecimientos que podrían perjudicar su imagen. "Tenemos que unirnos en el fútbol y pensar sólo en el fútbol", sentenció