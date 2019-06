Fornals, en el Partidazo de COPE: "Tenemos ganas e ilusión de llegar a la final"

Pablo Fornals pasó este miércoles por el Partidazo de COPE en la previa del España - Francia de este jueves a las 21:00 horas correspondiente a las semifinales del Europeo sub 21.

El jugador que militará en el West Ham inglés tras abandonar este verano el Villarreal, afronta el partido "tranquilo y convencido de que es difícil ganar a la Selección Española" y que no les faltarán "ganas e ilusión de llegar a la final". Todo ante una Francia que afirma conocer bien ya que "muchos de sus jugadores están jugando a primer nivel".

En cuanto a las altas temperaturas que se esperan a la hora del encuentro, Fornals reconoció: "prefiero jugar con calor que con frío. El calor lo sufren ambos equipos y es importante hidratarse bien".

El castellonense añadió: "cerrar mi futuro firmando por el West Ham me ha quitado un peso de encima, solo me falta encontrar casa en Londres". Aunque no quiso darle importancia aludiendo a la unidad del equipo y a su objetivo de llegar a la final del domingo.