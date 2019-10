España busca en Suecia el billete para la Eurocopa

Sigue este martes el Noruega - España en Tiempo de Juego desde las 20.15h

Tras el tropiezo ante Noruega, España tiene la oportunidad de sacarse el billete para la Eurocopa este martes ante Suecia. A la Selección Española, le basta un punto para lograrlo, y puede conseguirlo ante una Suecia con un perfil similar al del combinado noruego, y pese a que el empate (1-1) del pasado sábado dejaba dudas y una imagen no muy buena.

����‍♂️⚽️ ¡A entrenar! Última sesión preparatoria, hoy en el espectacular Friends Arena�� de Estocolmo.



¡Y mañana, a por la VICTORIA!��������#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/AtBzOio5SN — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 14, 2019

De hecho, el seleccionador Robert Moreno ha sido el primero en entonar el 'mea-culpa', asegurando que "no me llena" lo visto durante ese último partido, en el que faltó "esa parte de presión y de agresividad en defensa, es la que me pongo a mis espaldas. Me culpor por no haber podido transmitirlo".

Para el encuentro de este martes, España cuenta con un contratiempo de última hora: Rodrigo Moreno. El delantero, durante la sesión de entrenamiento de este lunes, se retiró tocado, acompañado por uno de los fisios y, aunque no parece que la lesión revista de gravedad, lo más seguro es que se tome la jornada del martes de descanso y evitar males mayores.

Tampoco estará Sergio Ramos, que fue amonestado ante Noruega y tiene que cumplir un partido de sanción. En medio del debate sobre si debería ir o no el próximo verano a la cita olímpica de Tokio, el central sevillano animará a sus compañeros desde la grada en Estocolmo.

Moreno no dejó pistas sobre el presumible once titular, si bien, Miguel Ángel Díaz informó de las claras opciones que tiene de jugar Gerard Moreno como consecuencia de la baja de Rodrigo, y que coincidan en la medular Sergio Busquets y Rodri. Podría también haber repuesto en el lateral derecho. Y está por verse si repite titularidad Raúl Albiol en el eje defensivo.

El seleccionador sueco, Janne Andersson, sólo cuenta, en principio, con una duda seria: Lindelof, el central que juega en el Manchester United, sigue con molestias en la espalda. Por lo demás, jugará con su equipo de gala.

España es líder de su grupo con 19 puntos; Suecia, segunda con 14.

Arbitrará el fracnés Clément Turpin. El balón rodará en el Friends Arena a partir de las 20.45h. Tiempo de Juego comenzará este martes a las 20.15h en la Cadena COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.