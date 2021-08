Eric García: "Somos conscientes de lo que nos jugamos"

El jugador del FC Barcelona e internacional español Eric Garcia ha manifestado que la selección es consciente de lo que está en juego ante Suecia, en la vuelta a la clasificación para el Mundial de 2022, y no quiere que se añada "más presión" al grupo en esta ventana internacional.

"No hay que añadirnos más presión. Sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que ser nosotros mismos y ejecutar el plan del míster, con la actitud que siempre tenemos. Con eso, sacaremos algo positivo", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, el catalán aseguró que son "muy conscientes" de lo que se juegan. "El partido es importante, más si cabe que el de la Euro (ante Suecia, 0-0 en fase de grupos), el equipo está preparado para ello y ojalá podamos sacar un resultado positivo", auguró.

"Sabemos cómo podría plantear el partido Suecia, similar al de la Eurocopa. Tienen jugadores peligrosos a la contra, son muy rápidos. Tenemos que tratar de hacer nuestro partido, mejorando lo que no salió tan bien y potenciar lo que sí salió bien. Si salimos con la mentalidad de siempre seguro sacaremos algo positivo", añadió.

A nivel personal, tiene confianza en su juego, y se centra en mejorar haya o no críticas negativas a su actuación. "Siempre trato de estar enfocado en lo que puedo tratar de mejorar. He jugado dos partidos, siempre hay cosas a mejorar. Pero no sólo por haber podido recibir críticas en un partido, es algo que tengo dentro de mí, el que haya cosas a potenciar", se sinceró.

Sin descanso, a diferencia de Pedri, tras jugar Euro 2020 y Juegos Olímpicos, comentó que le va hasta bien seguir jugando. "El año pasado no tuve tanta participación como mis compañeros, este verano he tenido Euro y Juegos Olímpicos pero estoy físicamente muy bien, me encuentro muy bien, y estoy muy agradecido de estar aquí", agradeció.

"He vivido un verano de ensueño por el fichaje por el Barça y por la Euro, con buen papel. Después los Juegos, una medalla de plata que valoramos muchísimo. Y empezar la temporada con el Barça, estar aquí en la selección, es algo que ni en sueños podía imaginar. Esperamos cumplir los objetivos", reconoció el central de Martorell.

Manifestó estar "muy contento" del cambio hecho, del City al Barça. "Estaba convencido de ello. Poder debutar con el Barça, la Euro y los Juegos han sido muchos cambios, pero todos positivos para mí. Será una temporada exigente, tenemos que competir por lo máximo, pero con muchas ganas", ahondó.