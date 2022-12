La emotiva despedida de Manolo Lama, Maldini y Paco González a Busquets de la selección

Tras la eliminación del Mundial de Qatar 2022, Sergio Busquets anunció por medio de una carta su retirada de la selección tras más de 12 años defendiendo la elástica de 'La Roja'. Algo que cerraba una etapa para el centrocampista, en plenos rumores de que podría marcharse del Barcelona a final de temporada al terminar ahí su contrato.

Por ello, varios comunicadores y comentaristas de 'Tiempo de Juego' aprovecharon para despedirse de un jugador clave para la selección española durante estos últimos años. El director de 'Tiempo de Juego', Paco González, el narrador Manolo Lama y el comentarista y especialista de fútbol internacional, Julio Maldonado 'Maldini' comentaron sus recuerdos al respecto de la figura de Busquets.

"Era un jugadorazo que nos ha dado muchos días de gloria. De los mejores en ese puesto que yo he visto nunca de olfato. No tenía un gran despliegue físico, no era Kanté, no tenía un gran disparo, no era Günter Netzer, no tenía el mejor centro del mundo, no era Xabi Alonso, no tenía un regate maravilloso, no es Iniesta, pero de olfato tiene una calidad asombrosa", explicó Paco González, al recordar las virtudes de Busquets en sus mejores años.

"Ya en los últimos partidos en el Barça se le notaba con altibajos. Pero se marcha uno de los mejores futbolistas que he visto jamás en su posición. No en España, sino en el mundo. Aquel Mundial con Xabi Alonso en el doble pivote que montó Del Bosque. Desde entonces, un jugador totalmente insustituible", dijo Maldini, hablando de los grandes recuerdos que deja Busquets en la selección.

"Yo creo que sus entrenadores, en el último año, no le han ayudado. Él hubiera necesitado, al ser el único 5 puro que puede jugar sin doble pivote, como ancla, un entrenador que le diese aire. Un escudero, un bicho a su lado que corriera, para que estuviese liberado posicionalmente. En el Barça últimamente, desde que tiene a De Jong a su lado, está mucho mejor Busquets. Pero dejarle de 5 puro, para partidos de área a área, es machacarlo", señaló Manolo Lama, sobre sus últimos años en el Barcelona.