¿Cuántas de las 15 volverán a la Selección Española?

Cuando este lunes (16:00 horas) el seleccionador nacional femenino Jorge Vilda de a conocer la prelista de elegidas para competir por España en el Mundial del próximo verano en Australia y Nueva Zelanda se desvelará el secreto sobre qué jugadoras están dispuestas a volver al equipo después del cisma producido tras la pasada Eurocopa.

Entonces quince jugadoras firmaron su renuncia para ser seleccionables con el equipo español a través de un email enviado a la RFEF. Se trata de Patri Guijarro, Mapi León, Sandra Paños, Lola Gallardo, Moraza, Aitana Bonmatí, Leila Ouahabi, Lucía García, Ona Batlle, Laia Alexandri, Claudia Pina, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi.

Aitana Bonmatí es una de las futbolistas que ha pedido volver a la Selección de Jorge Vilda Según contó Andrea Peláez en El Partidazo de COPE, la mejor jugadora de la Champions ha mandado un mail a la Federación para jugar el Mundial. 07 jun 2023 - 00:22

Adujeron, en genérico, a que la situación generada en torno al equipo nacional estaba afectando "de forma importante" su estado emocional y, por consiguiente, también a su salud. "Actualmente, no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional y por este motivo solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida”, expresaban las quince.

¿CUÁNTAS DE LAS QUINCE MANTIENEN SU POSTURA?

Según desvelaba Andrea Peláez en El Partidazo de COPE, varias de las futbolistas han dado marcha atrás en sus pretensiones una vez se dieron cuenta de que Jorge Vilda no iba a salir de la Selección Española y se podían quedar sin disputar el campeonato del mundo. Así futbolistas como Aitana Bonmatí están dispuestas a retornar, pero hay otras que no.



Dos de los pesos pesados del Barça y de la selección, Patri Guijarro y Mapi León, no van a regresar. En unas declaraciones a RAC1, Guijarro, autora de dos goles en la final de la Champions que las azulgrana ganaron al Wolfsburgo (3-2), recalcó que tal y como estaba la situación no jugará el Mundial: "De momento tampoco veo que la situación se pueda arreglar".

Mapi León, en unas manifestaciones a la misma emisora, coincidía: "Tengo una manera de vivir y unos valores... yo no puedo volver, algún cambio debe haber. Si me lo cuentan y hay un plan... pero yo no lo veo. Se ha estado intentando con la Federación cambiar las cosas, pero desde mi punto de vista es insuficiente".

La guardameta Lola Gallardo (Olympique Lyon) tampoco está para volver: "Si se arregla genial y si no, toda la suerte del mundo a las que vayan y que ganen el Mundial". Otra jugadora, como Claudia Pina (Barcelona), aunque no lo ha admitido públicamente, estaría en esa misma línea, así como, al menos, tres más, que no habrían enviado una comunicación a la RFEF declarándose nuevamente elegibles.

¿Y CUÁNTAS VOLVERÁN?

Aunque tampoco lo ha anunciado públicamente, todo apunta a que se producirá la vuelta deAitana Bonmatí, elegida mejor jugadora de la pasada edición de la Champions. La barcelonista se sabe en la quiniela para conquistar el próximo 'Balón de Oro' y el escaparate mundialista es muy grande como para quedarse en casa.

Aitana Bonmati, mejor jugadora de la última Liga de Campeones femenina.Cordon Press





También la meta azulgrana Sandra Paños podría haber enviado el preceptivo correo declarándose elegible. Del resto se da por segura la vuelta de Alexia Putellas, una vez recuperada de su grave lesión que le ha dejado en blanco prácticamente toda la temporada, y que no llegó a mandar el famoso correo electrónico como si hicieron otras compañeras, entre las que no había ninguna futbolista del Real Madrid.

De hecho la primera en mostrarse como disponible públicamente ha sido Mariona Caldentey. La jugadora del Barcelona, preguntada en IB3 ha confirmado al periodista que está a disposición de Jorge Vilda si este decide volver a contar con ella.

??La mallorquina @mariona8co confirma a @esportsib3 que està disponible per tornar a la selecció espanyola



Demà Jorge Vilda donarà la llista del mundial ?? pic.twitter.com/CierY9gQMe — Esports IB3 (@EsportsIB3) June 11, 2023

¿QUÉ HA CAMBIADO?

En las negociaciones, sin luz ni taquígrafos, con reuniones en Madrid o en la ciudad deportiva del Barcelona, se han producido avances tanto en lo que respecta a la creación de un plan de conciliación familiar como a las mejoras económicas.

El primero de ellos tiene que ver directamente con la acción de la RFEF, ya que recientemente creó un plan de conciliación familiar que favorecía el desplazamiento de familiares de las jugadoras en las grandes competiciones y que permite, además, que jugadoras con hijos/as menores de dos años los puedan tener cerca.





Otra consideración es económica y tiene que ver con el reparto anunciado por la FIFA y que permitirá a las jugadoras ingresar como nunca. La FIFA anunció un reparto de 110 millones de dólares entre jugadoras y federaciones para el próximo Mundial. Solo por participar, las jugadoras se embolsarán 30.000 dólares (unos 28.000 euros; el salario mínimo en España para las futbolistas es de 16.000).

Los premios llegan hasta los 270.000 dólares para cada componente de las campeonas y por escalas diferentes: 60.000 (octavos), 90.000 (cuartos), 165.000 para el cuarto clasificado; 180.000 para el tercero y 195.000 para el finalista.