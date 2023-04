El Wrexham de Ryan Reynolds asciende al fútbol profesional

Como si del guión de una película de Hollywood se tratara, el Wrexham alcanzó la gloria este sábado y consiguió 15 años después el retorno al fútbol profesional británico. El conjunto galés venció por 3-1 al Boreham Wood en un estadio repleto y certificó el ascenso a la League Two, la cuarta categoría del fútbol inglés, equivalente a la 2ª RFEF española.

Podría tratarse de una historia más, de uno de las decenas de ascensos que cada temporada se dan en cualquier país. Sin embargo, se trata de un caso especial por quiénes están detrás del proyecto y cómo han conseguido lavar la cara con su implicación al club.

Corría el año 2020 cuando los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, ambos visiblemente emocionados en las gradas del Racecourse Ground, decidieron adquirir el Wrexham. Cambiaron la cara a un equipo que ha pasado de llevar como patrocinador en la camiseta a una empresa local de remolques a la todopoderosa red social TikTok.

Por el camino la compra del estadio y del goleador Paul Mullin, que decidió bajar una categoría seducido por el proyecto. La temporada ha sido histórica. El equipo ha sumado 110 puntos, con 34 victorias, 115 goles a favor y 42 tantos en contra.

"Estaba sentado en el sofá viendo el documental 'Sunderland Til I Die' y me enamoré del equipo, su afición, su historia... Entonces, encendí el ordenador, busqué cuántas Ligas hay en Inglaterra y me di cuenta de que podías bajar y subir. Ascender o descender eran conceptos nuevos para mí. No podía permitirme comprar el Liverpool, el City o el United, pero tal vez sí un club de categoría inferior y ayudarle a progresar. Entonces miré a mi mujer (Kaitlin Olson) y le dije: 'Creo que quiero adquirir un equipo de fútbol'. Y ella respondió: 'Está bien'. Y le contesté: 'No, creo que voy a hacerlo'. Todo pasó en 20 minutos", confesó Rob McElhenney, el copropietario junto a Ryan Reynolds.

Se decidieron por un histórico como el Wrexham, fundado en 1864 y considerado uno de los clubes más antiguos del mundo. Ahora en solo dos temporadas y media lo han conseguido ascender de categoría. ¿Quién sabe cómo acabara la historia?