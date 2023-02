El Newcastle, 47 años después, buscará hacer historia en Wembley contra el United

Manchester United, 2 - Nottingham Forest, 0

Cinco años después, el Manchester United podrá resarcirse y volver a ganar un título. Los 'Diablos Rojos', con una cara nueva tras la llegada de Erik Ten Hag, solventaron el compromiso del Nottingham Forest (2-0) con un gol de Anthony Martial y otro de Fred y se enfrentarán al Newcastle United en la final de la Copa de la Liga inglesa.



El United, que no gana un título desde la Europa League de 2017, certificó su pase a Wembley tras pasar por encima del Forest en la eliminatoria (5-0 global) con un partido que fue más un paseo que otra cosa para los de Old Trafford.

El 0-3 de la ida dejaba poco espacio para sorpresas y, aunque al United le costó más de 70 minutos abrir la lata, el cruce nunca estuvo en peligro. Ten Hag, sin confiarse, sacó un once muy competitivo que llevó la voz cantante durante buena parte del encuentro y que si no se adelantó antes fue por las controvertidas decisiones del árbitro, Peter Bankes, que no pitó varios penaltis a favor de los 'Diablos Rojos'.



Con Alejandro Garnacho y Bruno Fernandes como líderes del equipo, el colegiado miró hacia otro lado al no señalar un empujón sobre el argentino de Neco Williams y una posible mano del propio Williams en una balón lateral.



Tampoco lo intentó con mucho ahínco el United, que no necesitaba forzar para estar en Wembley, pero tuvo ocasiones casi por castigo. Un cabezazo de Weghorst al palo, una volea de Antony rozando la escuadra y un mano a mano errado por Rashford fueron las mejores de los de Mánchester hasta que el partido se rompió en los últimos 20 minutos.



Las salidas al campo de Rashford y Martial animaron el ataque del United, que encontró el premio en una combinación entre el inglés y el galo que resolvió este último.



El 1-0 hizo que el Forest bajara definitivamente los brazos y abrió la vía de la creatividad para el United y para un Bruno Fernandes que se sacó de la chistera un centro con el exterior a lo Luka Modric, Nani o Ricardo Quaresma que encontró a Rashford en el segundo palo. El inglés descargó de primeras y Fred, libre de marca, anotó a puerta vacía.



El United optará el próximo 26 de febrero en Wembley a su sexta Copa de la Liga y al primer título desde que, bajo el mandato de José Mourinho, vencieran al Ajax de Amsterdam en la final de la Europa League. Enfrente tendrán al Newcastle United, un equipo que no gana un trofeo desde la Copa de Ferias en 1969.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - Manchester United: Heaton; Wan-Bissaka, Varane (Maguire, m.80), Martínez, Shaw; Fernandes, Casemiro (Lindelof, m.80), Fred; Antony (Sancho, m.63), Weghorst (Martial, m.63) y Garnacho (Rashford, m.62).



0 - Nottingham Forest: Hennessey; Williams, McKenna, Boly, Lodi (Aurier, m.65); Lingard, Mangala, Freuler (Danilo, m.64), Scarpa (Hammond, m.86); Johnson (Mighten, m.64) y Surridge (Osong, m.86).



Goles: 1-0. Martial, m.73 y 2-0. Fred, m.76.



Árbitro: Peter Bankes amonestó a Fred (m.34) y Casemiro (m.68) por parte del United y a Surridge (m.45+1) por parte del Forest.



Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de semifinales de la Copa de la Liga inglesa disputado en el estadio de Old Trafford (Mánchester).

Newcastle, 2 - Southampton, 1

Casi cincuenta años después, exactamente 47, el Newcastle hizo historia y se clasificó de nuevo para la final de la Copa de la Liga inglesa tras eliminar al Southampton, que no pudo remontar el 0-1 del choque de ida y perdió 2-1 el segundo duelo ante un rival intratable con ganas de apuntarse un título en Wembley el próximo 27 de febrero.



Hace tiempo que los aficionados de St. James' Park sueñan con un trofeo de postín. Muchos aún ni habían nacido cuando "Las Urracas" levantaron el último importante. Aunque el Newcastle ganó la liga de segunda división en 2017 o la Copa de Ferias en 1969, la realidad es que no llena su vitrina con títulos de nivel desde 1955, cuando levantó la Copa de Inglaterra.

WE'RE GOING TO WEMBLEEEEEYYYYYYYYY!!!!! pic.twitter.com/eOUMLOfarC — Newcastle United FC (@NUFC) January 31, 2023

A lo largo del tiempo rozó la gloria con la yema de los dedos. Dejó escapar dos Premier League en 1996 y 1997. En ambos casos, fue subcampeón. En 1998 y 1999, cuando disputó su última final, perdió la Copa de Inglaterra. Y la Copa de la Liga se le escapó de las manos en 1976, cuando perdió el partido por el título con el Mancheser City.



Por eso, los hombres de Eddie Howe se tomaron muy en serio el reto de repetir una final. El título no está ni mucho menos asegurado y seguramente se lo jugará frente al Manchester United, que aún tiene que disputar la vuelta de las semifinales con el Nottingham Forest, al que ya ganó 3-0 en la ida. No podían dejar escapar una ocasión única y desde el primer segundo saltó al césped de St. James' Park con el colmillo afilado.



Por encima del resto, sobresalió Bruno Guimaraes. Cada vez que tocaba la pelota, vestía de 'glamour' el encuentro. El medio brasileño, aunque acabó expulsado, es todo estética, un bailarín con la pelota que no sólo hace florituras. Las crea con sentido, para hacer jugar a sus compañeros y para convertirse en un hombre decisivo. Y, uno de los beneficiados fue Sean Longstaff, que a las primeras de cambio abrió el marcador para alejar al Southampton del sueño de jugar en Wembley.



A los cinco minutos, Bruno Guimaraes agarró la pelota en la zona izquierda del centro del campo. Dribló a dos rivales, uno de ellos sentado con una de las 'combas' con sello de Andrés Iniesta. La pelota acabó en los pies de Kieran Trippier, que asistió a Longstaff para cerrar la jugada con un certero disparo desde dentro del área. El canterano del Newcastle, un hombre de la casa, dejó una imagen de éxtasis que repetiría antes del descanso.



Poco después, Longstaff tampoco falló después de una jugada coral del Newcastle. Desde el punto de penalti, no desaprovechó un pase de la muerte de Miguel Almirón que provocó la reacción casi inmediata del Southampton, que recortó distancias con un zurriagazo de Che Adams con el que recortó distancias.



Con 2-1 al descanso, al Southampton le quedaban 45 minutos para marcar dos tantos y provocar la prórroga. Sin embargo, el Newcastle aguantó bien las acometidas del equipo de Nathan Jones con Nick Pope inspirado en un mano a mano ante Adam Armstrong y, sin alardes, resistió incluso con un hombre menos durante los últimos minutos por la expulsión de Bruno Guimaraes, que empañó su actuación con una fea entrada sobre Sam Edozie. La roja directa al brasileño no impidió una victoria con la que el Newcastle pasará a la historia y generaciones de Urracas, huérfanas de títulos, soñarán con levantar la Copa de la Liga en Wembley.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Willock (Saint-Mximin, min. 61); Almirón (Murphy, min. 61 / Anderson, min. 97), Wilson (Isak, min. 61) (Lascelles, min. 96) y Joelinton.

1 - Southampton: Bazunu; Bree, Lyanco (Perraud, min. 46), Bednarek, Salisu (Mara, min. 88), Walker-Peters (Edozie, min. 36); Ward-Prowse, Diallo (Aribo, min. 77), Alcaraz (Lavia, min. 46); Armstrong y Adams.

Goles: 1-0, m. 5: Longstaff; 2-0, min. 21: Longstaff; 2-1, min. 28: Adams.

Árbitro: Paul Tierney. Expulsó con roja directa al jugador del Newcastle Bruno Guimaraes (min. 80).

Incidencias: partido correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga disputado en St. James' Park ante cerca de 50.000 espectadores.