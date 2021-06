Varios clubes de la Bundesliga iluminarán sus estadios en apoyo al Allianz Arena y contra la prohibición UEFA

En la mañana de este martes, la UEFA rechazó la propuesta de Múnich de iluminar el Allianz Arena con la bandera arcoiris ante Hungría y la respuesta del resto de clubes de la Bundesliga no se ha hecho esperar.

A los pocos minutos que se comunicó la medida, los distintos clubes fueron posicionándose en contra totalmente de la medida.

A signal for diversity ???‍??



During the @DFB_Team_EN game against Hungary on Wednesday evening, the RheinEnergieSTADION pylons will light up in rainbow colours. pic.twitter.com/RMJ0F8kcw6