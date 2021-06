Uruguay y Paraguay ganan y sellan su pase a cuartos de final

Uruguay gana a Bolivia y se mete en cuartos de final

Uruguay ganó su primer partido en la edición 47 de la Copa América y se clasificó a los cuartos de final al vencer este jueves por 2-0 a Bolivia en la cuarta jornada del Grupo A, un encuentro disputado en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá.



El primer gol de la Celeste se originó de un boliviano. La mala fortuna acompañó al guardameta Carlos Lampe, quien marcó en el minuto 40 en propia meta cuando el defensa Jairo Quinteros intentó cortar un centro de Uruguay a ras de piso, pero el despeje golpeó en el portero de la Verde y entró al arco para el 0-1. El segundo gol de Uruguay llegó por intermedio de Edinson Cavani, su tanto número 52 con La Celeste, quien recibió en el minuto 79 una asistencia de Facundo Torres y remató con gran aplomo dentro del área para vencer a Lampe y poner el 0-2 en el marcador.

???? Con el triunfo ante Bolivia, la Celeste llegó a 4 puntos en el grupo A de la @CopaAmerica y clasificó a los cuartos de final del certamen. pic.twitter.com/k4uuLvvPtc — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 24, 2021



De esta forma Uruguay acumula cuatro puntos y se ubica en la tercera posición, mientras que Bolivia se hunde en el fondo de la tabla sin puntos y con pocas opciones de avanzar a la siguiente fase. En la quinta y última jornada que se jugará el próximo lunes, Uruguay se enfrentará con Paraguay y Bolivia se medirá con Argentina. Descansará Chile.





- FICHA DEL PARTIDO:

0. Bolivia: Carlos Lampe; Erwin Saavedra, Adrián Jusino, Jairo Quinterios, Roberto Fernández (m.73, Jorge Flores); Ramiro Vaca, Leonel Justiniano, Moisés Villarroel (m.46, Danny Bejarano), Juan Carlos Arce (m.65, Erwin Sánchez); Rodrigo Ramallo (m.60, Marcelo Martins) y Jeyson Chura (m.46, Henry Vaca).

Seleccionador: César Farías.

2. Uruguay: Fernando Muslera; José María Giménez, Diego Godín, Mahitan Nandez (m.88, Giovanni González), Matías Viña; Matías Vecino, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz (m.61, Rodrigo Betancur), Giorgian de Arrascaeta (m.73, Facundo Torres); Luis Suárez (m.88, Maximiliano Gómez) y Edison Cavani.

Seleccionador: Óscar Washington Tabárez.

Goles: 0-1, m.40: Carlos Lampe, en propia meta. 0-2, m.79: Edinson Cavani.

Árbitro: el venezolano Alexis Herrera amonestó a Chura, Henry Vaca y Sánchez.

Incidencias: partido por la cuarta jornada del Grupo A de la Copa América jugado en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá.





Paraguay gana por 0-2 a Chile y se clasifica para la siguiente fase

Paraguay se clasificó a cuartos de final, desnudó a Chile y lo venció este jueves por 0-2 en partido de la cuarta jornada del Grupo A de la Copa América, que los enfrentó en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.



En el primer tiempo el equipo dirigido por el argentino Eduardo Berizzo atacó sin piedad a la Roja que se vio incapaz de contener a un rival que lo atacó por todos los flancos. Tras varias opciones para los guaraníes, la Albirroja abrió el marcador en el minuto 33 con un cabezazo de Braian Samudio después de una gran asistencia de Miguel Almirón que tiró un centro al área tras un saque de esquina.



Las acciones no cambiaron de dominador para el segundo tiempo y en el minuto 54 el árbitro colombiano Wilmar Roldán sancionó un penalti luego de una falta en la que Gary Medel bajó a Carlos González en el área. Almirón, una de las figuras de Paraguay, anotó la pena máxima en el minuto 57 y amplió la distancia en el marcador que ya no se movería más. Los de Martín Lasarte lo intentaron a base del empuje de Arturo Vidal pero no lograron descontar ni asustar a los paraguayos que se mostraron incisivos todo el partido.



Chile, que terminó su presentación en la primera fase de la Copa América de Brasil clasificado a cuartos de final con 5 puntos, se va a preparar su próximo juego a Santiago con un empate ante Argentina, un triunfo sobre Bolivia y la igualdad frente a Uruguay en la jornada anterior. Por su parte, los de Berizzo suman seis puntos que los dejan clasificados a cuartos y enfrentarán en la última jornada a Uruguay en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.





- FICHA DEL PARTIDO:

0. Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel (m.68 Enzo Roco), Francisco Sierralta, Eugenio Mena; Arturo Vidal, Tomás Alarcón (m.46 Jean Meneses), Charles Aránguiz; César Pinares (m.68 Pablos Galdames), Benjamin Brereton Díaz, Eduardo Vargas.

Seleccionador: Martín Lasarte

2. Paraguay: Antony Silva; Santiago Arzamendia (m.83 Omar Alderete), Junior Alonso, Gustavo Gómez, Alberto Espinola; Héctor Martínez, Ángel Cardozo (m.83 Gaston Gimenez), Mathias Villasanti; Miguel Almirón (m.77 Antonio Bareiro), Braian Samudio (m.62 Ángel Romero), Carlos González (m.76 Oscar Romero).

Seleccionador: Eduardo Berizzo

Goles: 0-1 (m.33: Braian Samurio); 0-2 (m.58: Miguel Almirón)

Árbitro: el juez colombiano Wilmar Roldán amonestó a Benjamin Brereton, Gary Medel, Claudio Bravo, Héctor Martinez

Estadio: Nacional de Brasilia Mané Garrincha, Brasilia.

Incidencias: partido válido por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa América.