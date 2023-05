El Urawa japonés gana la Champions asiática

El Urawa Red Diamonds japonés se ha proclamado ganador de la Liga de Campeones de Asia al imponerse en el partido de vuelta de la final, disputado en el Saitama Stadium, por 1-0 al Al-Hilal saudí con un autogol del peruano André Carrillo.

Tras el empate a uno del partido de ida, una acción de mala fortuna de Carrillo a los 48 minutos, al meter en su propia portería un remate del noruego Marius Hoibraaten, decidió la final del lado del conjunto nipón y frustró al cuadro que dirige el argentino Ramón Díaz, que trataba de reeditar el título y sumar su quinta corona para distanciarse en el liderato de la competición.

?? @REDSOFFICIAL are the Kings of Asia for the 3??rd time!#ACLFinal | #ACL2022pic.twitter.com/s5psq9gsG6