Una entrada para una final europea oscila entre 25 y 690 euros

La UEFA ya ha lanzado a la venta las entradas para las finales europeas masculinas. El máximo ente del fútbol europeo ha puesto precios desde los 25 a los 690 euros a los billetes, dependiendo de la competición.

El plazo de petición de localidades para las tres próximas finales masculinas de la UEFA (Liga de Campeones, Europa League y Conference League) estará abierto desde este viernes 21 de abril hasta el 28 de este mismo mes.

El precio de las entradas para la final de la Champions, en el Atatürk Olympic Stadium de Estambul, el 10 de junio, oscilan entre los 70 y los 690 euros, con 4 tipos de boletos diferentes. Del aforo total de 72.000 espectadores, la UEFA ofrece un total de 47.200 tickets, repartiendo 20.000 a cada club finalista, dejando el resto para la venta al público general.

En el caso de la final de la Europa League que se disputa el 31 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, un estadio con capacidad para 63.000 espectadores. El coste de las localidades se encuentra entre los 40 y los 150 euros. La UEFA lanzará a la venta un total de 46.800, ofreciendo en este caso 15.000 a cada club clasificado para la final, mientras que las restantes serán también para el público general.

Ticket sales for the 2023 #UEL final have started and will run until 28 April at 14:00 CEST ?????