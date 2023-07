La UEFA multa al Barça con 500.000€ por declarar erróneamente los beneficios en el ejercicio 2022

La Cámara primera del Comité de Control Financiero de Clubes (CFCB) de la UEFA ha impuesto una multa de 500.000 eruos al Barcelona, "por declarar erróneamente, en el ejercicio 2022, beneficios por enajenación de activos intangibles (distintos de traspasos de jugadores), que no son ingresos relevantes según la normativa".

La UEFA confirmó este viernes las decisiones de la cámara, tras concluir la evaluación del requisito de equilibrio financiero que abarca los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022. Además de la sanción al conjunto azulgrana, también fueron multados por declarar déficits de equilibrio menores el Manchester United (ING), con 300.000€, y el Konyaspor (TUR) y el APOEL (CHI) con 100.000€ cada uno.

La UEFA anunció a su vez que la CFCB impuso una multa de 10.000€ al Riga (LVA), el Olimpija Ljubljana (SVN) y el Slovan Bratislava (SVK) por no presentar información completa y exacta sobre el umbral de rentabilidad en el plazo establecido. El Anderlecht (BEL) fue otro de los clubes multados con 100.000€ por no cumplir el objetivo, después de haber recibido una sanción condicional, caso contrario al del Oporto (POR), que estaba en la misma situación, pero si cumplió lo establecido.

La UEFA explicó en un comunicado que la CFCB concluyó a su vez que el Royal Antwerp (BEL) y el Trabzonspor (TUR) no cumplieron el requisito de equilibrio financiero y concretó acuerdos de conciliación con ambos clubes. El objetivo de los acuerdos de conciliación es acompañar a ambos clubes durante el periodo de transición entre el "antiguo" reglamento FFP y el "nuevo" marco regulador de la sostenibilidad financiera, que se aplicará de forma escalonada a partir del ejercicio 2023.

