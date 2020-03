La UEFA pospone las finales de la Champions y de la Europa League

La UEFA ha decidido aplazar sin fecha las finales de clubes que estaban programadas para mayo de 2020, las de la Liga de Campeones masculina y femenina y la Liga Europa, a causa de la crisis por el COVID-19 que sufre Europa.

El efecto dominó que se esperaba tras el aplazamiento de la Eurocopa 2020, se ha iniciado con el aplazamiento de las finales de clubes. La de 'Champions' estaba programada para el 30 de mayo en Estambul, la Liga Europa tres días antes, el 27, en Gdansk y la femenina el 24 de mayo en Viena.



As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.