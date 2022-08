La UEFA anuncia los nominados a Mejor Jugador y Entrenador del Año

Los madridistas Karin Benzema y Thibaut Courtois, así como Kevin De Bruyne, centrocampista belga del Manchester City, son los tres nominados finales al premio de Jugador del Año de la UEFA 2021/22.

El delantero francés Benzema fue nombrado Jugador de la Temporada de la UEFA Champions League 2021/22, trofeo que le gue entregado antes de la disputa de la Supercopa de Europa, en Helsinhki, merced especialmente a los 15 tantos anotados en una competición que alzó su equipo. El meta belga Courtois conquistó la Liga española con el Real Madrid, fue el Jugador del Partido en la final de la Champions League, con varias intervenciones de gran mérito ante el Liverpool.

?? Karim Benzema, Thibaut Courtois or Kevin De Bruyne? These are the three nominees for the 2021/22 UEFA Men’s Player of the Year award. The winner will be announced at the 2022/23 #UCL group stage draw ceremony on 25 August! Full story and how voting works: ?? #UEFAawards

De Bruyne, que figura entre los tres nominados finales por tercera temporada consecutiva, fue nombrado Jugador de la Temporada de la Premier League tras guiar al City a conseguir otro título nacional, el cuarto en sus siete temporadas con el club inglés.

Los tres nominados finales, que salieron de una lista inicial de 15 jugadores elaborada por un grupo de estudio técnico de la UEFA, fueron seleccionados por un jurado integrado por: los clubes que participaron en la fase de grupos de la UEFA Champions League?, la UEFA Europa League y la UEFA Europa Conference League 2021/22; y un grupo de periodistas seleccionados por la European Sports Media (ESM).

Los miembros del jurado eligieron a sus tres mejores jugadores, el primero recibió cinco puntos, el segundo tres y el tercero uno. A los entrenadores no se les permitió votar por jugadores de su propio equipo.

El español Pep Guardiola (Manchester City), el italiano Carlo Ancelotti (Real Madrid) y el alemán Jurgen Klopp (Liverpool), son los tres técnicos que optarán finalmente al galardón de Entrenador del Año de la UEFA. Ancelotti, en su segunda etapa como madridista, llevó al equipo a la conquista de la Liga española y de la Liga de Campeones, siendo el primer entrenador en ganar la máxima competición continental por cuarta vez.

Guardiola consiguió su cuarto título de la Premier League en sus últimas cinco temporadas al frente del City. Klopp acabó ganando con el Liverpool la FA Cup y la Copa de la Liga en Inglaterra, mientras que fue subcampeón de la Premier League y de la Liga de Campeones, estando muy cerca del 'sueño' de hacerse con los cuatro títulos. El ganador será nombrado, junto con el Jugador del Año de la UEFA y la Jugadora y Entrenador/a del Año en el fútbol femenino, durante la ceremonia del sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022/23 que se celebrará en Estambul el jueves 25 del presente agosto.

? Carlo Ancelotti, Pep Guardiola and Jürgen Klopp are the nominees for the UEFA Men’s Coach of the Year!



Coaches are judged on their impact over the whole season in all competitions – both domestically and internationally – at club or national team level.



Full story: ??