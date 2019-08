Mbappé, sobre Neymar: "Queremos que se quede con nosotros"

El delantero francés Kylian Mbappé aseguró que Neymar Jr "está en una situación que todo el mundo conoce" y que el futbolista brasileño, que entrenó este viernes con el equipo, ya sabe lo que él opina, dejando claro que desea que "se quede" en el París Saint-Germain.

"Me esperaba esta pregunta. Está como siempre, está en una situación que todo el mundo conoce y no ha habido nada en particular. Entrenó y demostró su calidad", expresó Mbappé ante los medios en declaraciones recogidas por 'lequipe.fr' previas a la Supercopa francesa que disputará su equipo ante el Rennes en Shenzhen (China).

El atacante dejó claro que quiere que el '10' "se quede" en el conjunto parisino. "He hablado con él y sabe lo que pienso de él y de su situación. Todo está bien entre nosotros y tenemos una relación basada en la honestidad y sinceridad, sabe que le respeto y admiro", añadió.

"No", zanjó sobre un posible deseo de marcharse de París como se pudo haber entendido el pasado mes de mayo cuando indicó que buscaba "un giro" a su carrera. "Fueron unas declaraciones bastante ambiguas porque dejé muchas puertas abiertas", confesó. "En ese momento, nadie pudo saber de qué estaba hablando salvo el presidente (Nasser al-Khelaïfi), el entrenador (Thomas Tuchel) y yo", remarcó.

"No era el lugar correcto y aprovecho para disculparme con los jugadores presentes en esta ceremonia porque robé el espectáculo de forma negativa. Digamos que me disculpo sin disculparme porque no entendieron el mensaje", sentenció Mbappé que dijo aquellas declaraciones en la gala de premios del fútbol francés.

Por su parte, el técnico del PSG, Thomas Tuchel, celebró la vuelta de Neymar. "Está 'top', regresando a su nivel, entrenando bien y teniendo un muy buen estado mental. Se cumplieron todas las condiciones para que hubiese un buen entrenamiento y todo salió bien. Desafortunadamente, está suspendido para esta Supercopa, pero estamos felices de tenerle con nosotros", aseveró.