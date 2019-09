Tuchel: "Necesitamos a Neymar"

El entrenador del París Saint-Germain, Thomas Tuchel, aseguró que Neymar estará con el grupo para enfrentarse al Estrasburgo y dio por hecho que jugará porque el equipo le necesita.

"Nos faltan algunos atacantes, como Edi (Cavani) y Kylian (Mbappé), es necesario que regrese. Es un jugador del PSG, está a nuestra disposición. Se ha entrenado bien y está listo para jugar", señaló el técnico.

Tuchel se mostró "feliz" por poder pasar la página del mercado invernal de fichajes, cuando el jugador estuvo apartado de la primera plantilla ante su posible salida con destino al Barcelona. "Ahora ya sabemos el grupo que tenemos, con mucho carácter, experiencia y talento. Ney forma parte del grupo y ahora ya no será un asunto de distracción. También él podrá centrarse en el equipo", indicó.

El técnico alemán reconoció que algunos aficionados pueden mostrar en el Parque de los Príncipes su disconformidad con Neymar, pero se mostró convencido de que el brasileño "lo va a dar todo para que se puedan lograr los objetivos".

"Su desafío es ahora ese, ayudarnos a conseguir nuestras metas. La más cercana es ganar mañana al Estrasburgo", señaló el entrenador, que no podrá contar con Neymar el próximo miércoles en el debut del equipo en la Liga de Campeones contra el Real Madrid por encontrarse sancionado en esa competición.

Tuchel afirmó que tras haber jugado con Brasil y haber regresado de Estados Unidos, Neymar puede estar fatigado, pero indicó que "está acostumbrado" a esas circunstancias y él mismo prefirió entrenarse ayer, jueves, antes que descansar. "Voy a hablar con él, pero tampoco quiero hacerlo mucho, porque corro el riesgo de que la situación cobre más dimensión de la que realmente tiene", dijo.

Aunque Neymar no ha cumplido su sueño de regresar al Barcelona, Tuchel dudó de que su situación sea incómoda en París. "No creo que la vida sea demasiado dura para Neymar, jugar en París no está tan mal", bromeó. "No voy a hablar de todo lo que se ha dicho. Solo quiero mirar al futuro. Creo que Neymar va a recuperar su sonrisa. Luego, ya veremos", terminó.

El español Ander Herrera también se refirió al retorno del brasileño al equipo: "Estoy feliz de jugar con Neymar, es un jugador de los cinco mejores del mundo. Para mí es una oportunidad increíble jugar con futbolistas que pueden ser Balón de Oro, como Kylian, Neymar o Marco (Verratti), que puede ser el mejor centrocampista del mudo cualquier temporada". "Yo voy a intentar poner al servicio de estos 'cracks' mis cualidades para que sean mejores cada día", agregó el exjugador del Athletic de Bilbao.

Sobre la posible acogida mala del público a Neymar, Herrea aseguró: "Respeto a los aficionados, porque pagan la entrada. Yo acabo de llegar y no soy nadie para decir a los aficionados como tienen que comportarse. Pero para mi es un placer jugar con Ney. Vamos a intentar que sea la mejor temporada de su carrera", señaló.