Tuchel critica a Neymar por su viaje a la Copa Davis

El entrenador del París Saint-Germain (PSG), Thomas Tuchel, dejó claro este jueves que no le gustó que el brasileño Neymar viajara el pasado martes a Madrid para presenciar la Copa Davis, pocos días antes de su programado regreso a los terrenos de juego tras más de un mes de ausencia por lesión.

"¿Como entrenador me gusta ese viaje? No. ¿Es el momento de perder la cabeza? No", afirmó el técnico germano en la rueda de prensa previa al partido que medirá a su equipo contra el Lille.

Tuchel se mostró impotente ante la actitud del jugador, aunque destacó su comportamiento profesional durante las últimas semanas para recuperarse de la lesión y aseguró que no ha dado muestras particulares de fatiga tras el desplazamiento a Madrid.

Neymar se dejó ver en la Caja Mágica de Madrid junto al defensa del Barcelona Gerard Piqué, propietario de la empresa que organiza la Copa Davis, así como del también blaugrana Jordi Alba. "¿Qué puedo hacer? No soy su padre, ni la policía. Soy su entrenador. Y ayer se entrenó bien", dijo.

Tuchel hizo hincapié en que Neymar "ha sido muy profesional en las dos últimas semanas, ha trabajado más que los demás, con entrenamientos individuales y con el grupo".

El entrenador alemán confirmó, además, que el jugador más caro de la historia, por el que el PSG pagó al Barcelona 222 millones de euros, estará operativo para el partido contra el Lille si todo va bien en el último entrenamiento.

Pero precisó que, tras su larga lesión, Neymar no está preparado para jugar durante los 90 minutos y no quiso anticipar si saldrá en el once titular o durante el partido.

El técnico indicó que espera que Neymar sea "decisivo" en los próximos duelos del PSG, empezando por el del viernes. También el próximo martes, cuando el PSG viajará al Bernabeu para jugar la Liga de Campeones contra el Real Madrid. "Si juega con nosotros será muy peligroso para el rival. Eso es lo que le da al equipo. Es necesario si queremos seguir ganando", dijo.