El Tribunal de Apelación suspende la sanción de dos partidos a Mourinho

El Tribunal de Apelación de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) retiró este sábado la sanción de dos partidos impuesta al portugués José Mourinho, hasta recopilar todos los documentos necesarios para la investigación, por lo que el técnico de la Roma podrá estar en el banquillo ante la Juventus este domingo.

Mourinho fue expulsado el pasado martes en el choque entre la Roma y la Cremonese tras un encontronazo con el cuarto árbitro en el que, según el técnico, el colegiado se había dirigido a él de manera "injustificable".

El Juez Deportivo de la Serie A sancionó al setubalense con dos partidos y una multa de 10.000 euros, pero la Roma recurrió el castigo.

"Con relación al recurso urgente interpuesto por el Roma sobre la sanción de dos partidos al técnico José Mourinho, el Tribunal de Apelación del Deporte -considerando necesario que el Ministerio Público Federal adquiera los documentos de investigación- ordenó la suspensión de la efectividad de la sanción hasta la audiencia", comunicó el Tribunal de Apelación de la FIGC.

El próximo 10 de marzo tendrá lugar la audiencia para determinar si se mantiene la sanción o si se retira de manera definitiva.

"Tengo que saber si puedo hacer algo del punto de vita legal, porque el árbitro me expulsa porque el cuarto árbitro le ha dicho que lo haga. Lamentablemente el cuarto no ha tenido la honestidad de decirle a su compañero lo que me ha dicho, el modo en el que me lo ha dicho y la manera en la que me ha tratado, que obviamente ha generado mi reacción", explicó Mourinho al término del encuentro.

"La gente que me conoce desde hace muchos años sabe que soy emocional, pero no estoy loco. Y para haber tenido una reacción como la que he tenido es porque ha sucedido algo", sentenció.