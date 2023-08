El Tottenham quiere renegociar y no permite todavía a Harry Kane volar a Múnich

El fichaje del delantero inglés Harry Kane por el Bayern Múnich se sigue dilatando y el jugador no pudo abordar el avión que debía llevarlo a Múnich para pasar el reconocimiento médico y firmar por el bayern porque el Tottenham, según varios medios, quiere renegociar con el club alemán y le ha retirado el permiso de vuelo. Según la plataforma digital Sky Kane está actualmente en una vivienda cerca del aeropuerto y espera el visto bueno del Tottenham.

BREAKING: Harry Kane will be flying to Munich today for Bayern medical ???? pic.twitter.com/abfGfxeehv